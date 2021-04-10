11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, которое произошло в 1945 году.
Именины 11 апреля отмечают: Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков, Эмма, Леонтий, Филипп.
Приметы на 11 апреля:
- Много березового сока – к дождливому лету;
- Березы рано опушились – к засушливому лету, а если ольха – наоборот;
- Много лебедей – к теплой весне;
- Сороки вьют гнезда низко – летом будет много гроз.
Что нельзя делать 11 апреля:
- Напиваться и переедать;
- Устраивать шумные увеселения;
- Ругаться;
- Заниматься тяжелой работой.
Церковный календарь на апрель 2021
Через две недели, 25 апреля, украинцы будут отмечать Вербное воскресенье, во время которого нужно почтить память Иисуса веточкой ивы.
С 26 апреля по 2 мая 2021 года будет Страстная неделя. Это – последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением, более известным в народе как Пасха.
Подробнее ознакомиться с церковным календарем на апрель 2021 года можно в материале Фактов ICTV.