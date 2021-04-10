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Факты / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Какой праздник 11 апреля

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

11_календар

Дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, которое произошло в 1945 году.

Именины 11 апреля отмечают: Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков, Эмма, Леонтий, Филипп.

Приметы на 11 апреля:

  • Много березового сока – к дождливому лету;
  • Березы рано опушились – к засушливому лету, а если ольха – наоборот;
  • Много лебедей – к теплой весне;
  • Сороки вьют гнезда низко – летом будет много гроз.
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Календарь праздников на апрель 2021 года

Что нельзя делать 11 апреля:

  • Напиваться и переедать;
  • Устраивать шумные увеселения;
  • Ругаться;
  • Заниматься тяжелой работой.

Церковный календарь на апрель 2021

Через две недели, 25 апреля, украинцы будут отмечать Вербное воскресенье, во время которого нужно почтить память Иисуса веточкой ивы.

С 26 апреля по 2 мая 2021 года будет Страстная неделя. Это – последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением, более известным в народе как Пасха.

Подробнее ознакомиться с церковным календарем на апрель 2021 года можно в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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