11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, которое произошло в 1945 году.

Именины 11 апреля отмечают: Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков, Эмма, Леонтий, Филипп.

Приметы на 11 апреля:

Много березового сока – к дождливому лету;

Березы рано опушились – к засушливому лету, а если ольха – наоборот;

Много лебедей – к теплой весне;

Сороки вьют гнезда низко – летом будет много гроз.

Читайте Календарь праздников на апрель 2021 года

Что нельзя делать 11 апреля:

Напиваться и переедать;

Устраивать шумные увеселения;

Ругаться;

Заниматься тяжелой работой.

Церковный календарь на апрель 2021

Через две недели, 25 апреля, украинцы будут отмечать Вербное воскресенье, во время которого нужно почтить память Иисуса веточкой ивы.

С 26 апреля по 2 мая 2021 года будет Страстная неделя. Это – последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением, более известным в народе как Пасха.

Подробнее ознакомиться с церковным календарем на апрель 2021 года можно в материале Фактов ICTV.