Хакеры на одном из форумов выложили в открытый доступ данные 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse.

В базе есть имена из учетных записей, ссылки на фото, данные из аккаунтов и других социальных сетей, а также информация о том, кто пригласил конкретного пользователя к этой соцсети.

Эти данные могли быть использованы злоумышленниками для фишинговых атак, а также подбора паролей к аккаунтам в Clubhouse.

Издание CyberNews отмечает, что выложенные данные не несут никакой конфиденциальной информации, как, например, данные кредитных карт, но их может быть достаточно для осуществления будущих атак хакеров.

Утечка данных в Facebook

В начале апреля стало известно, что личные данные более 530 млн пользователей Facebook, в частности их номера телефонов, имена, даты рождения, адреса электронной почты, попали в сеть.

В открытом доступе оказалась персональная информация людей со всего мира — жителей 106 стран. В списке насчитывается 32 млн записей о жителях США, 11 млн о британцах и 6 млн о гражданах Индии.

Источник: CyberNews