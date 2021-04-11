Погода 11 апреля в Украине будет солнечной и теплой. Ветер – юго-восточный, его скорость достигнет 3-8 м/с.

На Востоке облачно будет только в Донецкой и Луганской областях. Днем теплее всего будет в Харьковской области – до +15°, ночью – до +5°.

Настоящая весна будет на Западе. Днем столбики термометров поднимутся до +18°. В Черновицкой будет морозно ночью – до -3°.

На Юге облачно будет только в Крыму. На остальной территории – до +16° днем ​​и до +5° ночью.

На Севере температура воздуха днем ​​прогреется до +16°. Ночью в Сумской области возможен мороз до -1°.

В Центре 11 апреля дневная температура составит до +16°, ночная – до -2°.

В Киеве днем ​​также будет солнечно и тепло до + 16°, ночью – до +2°.

Прогноз погоды на апрель 2021

По данным Укргидрометцентра, погода в апреле 2021 года будет очень неустойчивой.

Средняя месячная температура воздуха составит от +7° до +11°, в горах она будет колебаться от +2° до +6°. Эти показатели близки к средним многолетним значениям.

Абсолютный минимум температуры воздуха в апреле 2021 года составит -6 – -16°, а в Карпатах и на северо-востоке до -17 – -22°. На Львовщине и крайнем Юге местами до -3 – -5°.

Подробнее о прогнозе погоды на апреле 2021 года читайте в материале Фактов ICTV.