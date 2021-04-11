Погода 11 апреля в Украине будет солнечной и теплой. Ветер – юго-восточный, его скорость достигнет 3-8 м/с.
На Востоке облачно будет только в Донецкой и Луганской областях. Днем теплее всего будет в Харьковской области – до +15°, ночью – до +5°.
Настоящая весна будет на Западе. Днем столбики термометров поднимутся до +18°. В Черновицкой будет морозно ночью – до -3°.
На Юге облачно будет только в Крыму. На остальной территории – до +16° днем и до +5° ночью.
На Севере температура воздуха днем прогреется до +16°. Ночью в Сумской области возможен мороз до -1°.
В Центре 11 апреля дневная температура составит до +16°, ночная – до -2°.
В Киеве днем также будет солнечно и тепло до + 16°, ночью – до +2°.
Прогноз погоды на апрель 2021
По данным Укргидрометцентра, погода в апреле 2021 года будет очень неустойчивой.
Средняя месячная температура воздуха составит от +7° до +11°, в горах она будет колебаться от +2° до +6°. Эти показатели близки к средним многолетним значениям.
Абсолютный минимум температуры воздуха в апреле 2021 года составит -6 – -16°, а в Карпатах и на северо-востоке до -17 – -22°. На Львовщине и крайнем Юге местами до -3 – -5°.
Подробнее о прогнозе погоды на апреле 2021 года читайте в материале Фактов ICTV.