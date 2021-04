В NASA объяснили появление “радуги” на снимке с Марса

В рамках миссии NASA Марс-2020 марсоход Perseverance сделал необычный снимок. В его объектив попала радуга, появление которой невозможно на Марсе.

Дело в том, что для возникновения радуги необходимо солнце и капли воды в атмосфере. В атмосфере красной планеты нет влаги, а это значит, что появление радуги исключается.

В NASA уже официально опровергли радугу на фотографии.

Его специалисты заявили, что это лишь отблеск от солнца, попавший в механизм линзы Hazcam марсохода Perseverance.

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren’t possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn’t enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 6, 2021