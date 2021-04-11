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Факты / Lifestyle
Марія Степанюк |

В NASA объяснили появление “радуги” на снимке с Марса

В рамках миссии NASA Марс-2020 марсоход Perseverance сделал необычный снимок. В его объектив попала радуга, появление которой невозможно на Марсе.

Марс

Дело в том, что для возникновения радуги необходимо солнце и капли воды в атмосфере. В атмосфере красной планеты нет влаги, а это значит, что появление радуги исключается.

В NASA уже официально опровергли радугу на фотографии.

Его специалисты заявили, что это лишь отблеск от солнца, попавший в механизм линзы Hazcam марсохода Perseverance.

В то же время, один из сотрудников лаборатории реактивного движения NASA отметил, что похожее изображение уже появлялось во время миссии Pathfinder в 1990 году.

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Указывается, что в атмосфере планеты до сих пор могут находиться частицы льда, способные вызвать подобный эффект.

В начале марта марсоход Perseverance записал новые звуки с Марса.

Ровер сделал запись удара лазером по камню для отбора образцов древней жизни, которые соберут с Марса и доставят на Землю для дальнейшего исследования и изучения.

Фото: Depositphotos

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