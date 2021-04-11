Вакцина от коронавируса CoronaVac — все, что известно о препарате

Кто разработал вакцину CoronaVac
Вакцину CoronaVac разработала китайская Sinovac Biotech, которая производит от 300 до 500 млн различных доз вакцин в год.
СoronaVac — это цельновирусная инактивированная вакцина. Вирус выращивают на клеточных культурах и химически инактивируют. Когда вакцину вводят в организм, иммунитет реагирует не только на спаечный белок, а на весь вирус.
Вакцина от Sinovac Biotech выпускается как в многодозовых ампулах, так и в форме готового для вакцинации шприца с препаратом.
Вакцину можно хранить в обычном холодильнике при температуре от +2 до + 8°C.
Эффективность вакцины и побочные эффекты
Эффективность вакцины компании Sinovac Biotech разнится.
Во время испытания в Индонезии вещество продемонстрировало эффективность в борьбе с вирусом на уровне 65%. В исследовании принимали участие 1 620 человек. По мнению специалистов, этого недостаточно для того, чтобы делать выводы о свойствах вакцины.
Массовое исследование вакцины Sinovac проходило в Бразилии. Исследование провел Институт Бутантан с участием 13 тыс. добровольцев. Общая эффективность вакцины составляет 50,38%, хотя бразильские исследователи сообщали о более высокой эффективности этой вакцины — 78%.
В начале марта в Турции успешно завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины CoronaVac. Окончательная эффективность сыворотки составила 83,5%. На финальном этапе испытаний вакцины приняли участие более 10 тыс. человек.
В то же время использование этой вакцины предупреждает тяжелые формы болезни и госпитализации в 100% случаев.
Точных данных о побочных эффектах от вакцины Sinovac пока нет. По словам ученых, исследовавших вакцину, самым частим побочным эффектом от инъекции препаратом Sinovac была локальная боль в месте укола, головная боль, усталость, также возможна аллергическая реакция.
Сколько нужно вводить доз
Вакцину CoronaVac вводят внутримышечно. Для выработки иммунитета необходимы две дозы интервалом в две недели
На сколько хватит вакцины
В целом Украина заказала у компании Sinovac Biotech 1 913 316 доз вакцин против коронавируса. Впоследствии обещают поставить остальные.
Сколько стоит вакцина CoronaVac
Вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной.
По словам генерального директора фармацевтической группы Лекхим Валерия Печаева, доза вакцины будет стоить 504 грн. По такой цене Лекхим планирует продавать вакцину государству.
Где можно купить и сделать укол в Украине
Пока купить вакцину самостоятельно в Украине невозможно, ведь ни одна из них не поступила в свободную продажу.
А чтобы получить прививку, необходимо записаться в очередь на вакцинацию через портал Дия, контакт-центр Министерства здравоохранения (0 800 60 20 19) или портал covid.gov.ua, а потом ждать своей очереди.