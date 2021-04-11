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Валентина Летяк |

Пасха и Радоница: церковный календарь на май 2021

Пасха или Светлое Христово Воскресение – главный православный праздник не только мая. Этого события целый год ждут все верующие. В 2021-м он приходится на 2 мая.

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За ним следует Пасхальная (Светлая) неделя. Это значит, что с 3 по 9 мая нет постных дней.

После нее 11 мая будет Радоница. Еще один день для поминовения умерших близких и родственников – 9 мая (Поминовение усопших воинов).

В последний месяц весны будут и другие важные даты, на которые следует обратить внимание. Мы их собрали в календаре.

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Список церковных праздников в мае 2021

  • 1 мая – Великая Суббота, последний день Великого поста
  • 2 мая – Пасха или Светлое Христово Воскресение
  • 3 мая – Кипрской иконы Божией Матери, преподобного Александра Ошевенского
  • 4 мая – мучеников Исаакия, Аполлоса и Кодрата
  • 5 мая – апостолов Нафанаила, Луки и Климента
  • 6 мая – великомученика Георгия Победоносца
  • 7 мая – преподобной Елисаветы чудотворицы
  • 8 мая – апостола и евангелиста Марка
  • 9 мая – Поминовение усопших воинов, апостола Фомы
  • 10 мая – апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня
  • 11 мая – Радоница, святителя Кирилла, епископа Туровского
  • 12 мая – преподобного Мемнона чудотворца
  • 13 мая – апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова
  • 14 мая – иконы Божией Матери Нечаянная Радость
  • 15 мая – святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, Путивльской иконы Божией Матери
  • 16 мая – мучеников Тимофея чтеца и Мавры
  • 17 мая – Старорусской иконы Божией Матери
  • 18 мая – иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша
  • 19 мая – праведного Иова Многострадального
  • 20 мая – воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме
  • 21 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова
  • 22 мая – Николая Чудотворца
  • 23 мая – апостола Симона Зилота
  • 24 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия
  • 25 мая – священномученика Ермогена
  • 26 мая – преполовение Пятидесятницы, мученицы Гликерии-девы и с нею мученика Лаодикия, стража темничного
  • 27 мая – мученика Исидора
  • 28 мая – преподобного Пахомия Великого
  • 29 мая – перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского чудотворца, преподобного Феодора Освященного
  • 30 мая – преподобной Евфросинии
  • 31 мая – мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев, мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины

Выходные в мае 2021

В мае в Украине будут длительные выходные из-за праздников — День международной солидарности трудящихся (1 мая), Пасха (2 мая) и День победы (9 мая).

Поскольку 1 и 2 мая приходятся на субботу и воскресенье, понедельник и вторник, 3 и 4 мая, будут дополнительными выходными.

А 9 мая — это воскресенье, поэтому 10 мая украинцы будут также отдыхать. В целом в мае 2021 будет 13 выходных.

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