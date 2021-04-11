Пасха или Светлое Христово Воскресение – главный православный праздник не только мая. Этого события целый год ждут все верующие. В 2021-м он приходится на 2 мая.
За ним следует Пасхальная (Светлая) неделя. Это значит, что с 3 по 9 мая нет постных дней.
После нее 11 мая будет Радоница. Еще один день для поминовения умерших близких и родственников – 9 мая (Поминовение усопших воинов).
В последний месяц весны будут и другие важные даты, на которые следует обратить внимание. Мы их собрали в календаре.
Список церковных праздников в мае 2021
- 1 мая – Великая Суббота, последний день Великого поста
- 2 мая – Пасха или Светлое Христово Воскресение
- 3 мая – Кипрской иконы Божией Матери, преподобного Александра Ошевенского
- 4 мая – мучеников Исаакия, Аполлоса и Кодрата
- 5 мая – апостолов Нафанаила, Луки и Климента
- 6 мая – великомученика Георгия Победоносца
- 7 мая – преподобной Елисаветы чудотворицы
- 8 мая – апостола и евангелиста Марка
- 9 мая – Поминовение усопших воинов, апостола Фомы
- 10 мая – апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня
- 11 мая – Радоница, святителя Кирилла, епископа Туровского
- 12 мая – преподобного Мемнона чудотворца
- 13 мая – апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова
- 14 мая – иконы Божией Матери Нечаянная Радость
- 15 мая – святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, Путивльской иконы Божией Матери
- 16 мая – мучеников Тимофея чтеца и Мавры
- 17 мая – Старорусской иконы Божией Матери
- 18 мая – иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша
- 19 мая – праведного Иова Многострадального
- 20 мая – воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме
- 21 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова
- 22 мая – Николая Чудотворца
- 23 мая – апостола Симона Зилота
- 24 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия
- 25 мая – священномученика Ермогена
- 26 мая – преполовение Пятидесятницы, мученицы Гликерии-девы и с нею мученика Лаодикия, стража темничного
- 27 мая – мученика Исидора
- 28 мая – преподобного Пахомия Великого
- 29 мая – перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского чудотворца, преподобного Феодора Освященного
- 30 мая – преподобной Евфросинии
- 31 мая – мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев, мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины
Выходные в мае 2021
В мае в Украине будут длительные выходные из-за праздников — День международной солидарности трудящихся (1 мая), Пасха (2 мая) и День победы (9 мая).
Поскольку 1 и 2 мая приходятся на субботу и воскресенье, понедельник и вторник, 3 и 4 мая, будут дополнительными выходными.
А 9 мая — это воскресенье, поэтому 10 мая украинцы будут также отдыхать. В целом в мае 2021 будет 13 выходных.