В 2021 году 12 апреля отмечают несколько праздников. Среди них также есть и профессиональные праздники. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 12 апреля.
12 апреля — какой сегодня праздник
12 апреля отмечают Всемирный день авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос.
С 2011 года этот праздник носит еще одно название — Международный день полета человека в космос.
В эту праздничную дату свой профессиональный праздник отмечают люди, работающие в сфере авиации и космонавтики. Ведь без них вряд ли когда-то человечество смогло исследовать то, что находится за пределами нашей планеты.
Именины 12 апреля
Именины в этот день отмечают несколько обладателей прекрасных имен — Иван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Савва.
Народные приметы на 12 апреля
- Дожди льют в апреле — летом будет хороший урожай грибов;
- Пчелы вылетают из ульев — весна пришла и будет теплой;
- Листья на берегу распустились раньше, чем на ольхе — летом будет мало дождей;
- Быки и коровы задирают головы вверх, сонные и мало пьют — к быстрому дождю;
- Гуси высоко летят — ожидается много дождей и весной, и летом.
Что нельзя делать 12 апреля
- Категорически запрещается в этот день заниматься тяжелым физическим трудом;
- Употреблять крепкий алкоголь и устраивать шумные гуляния.
- Накануне Страстной недели не рекомендуется ввязываться в ссоры и думать о плохом.
- Есть мясо, яйца и молочные продукты. Еда на столе должна быть скромной. Исключение составляют рыба, растительное масло и немного кагора.
- Нельзя в Вербное воскресенье проводить поминальный обед.
Календарь праздников 2021
В 2021 году украинцы отмечают много праздничных дат. Согласно календарю неофициальных праздников на 2021 год, много представителей разных профессиональных сфер отметят свои праздники.
В частности, в апреле 2021 года свой профессиональный праздник отметят психологи, ветеринарные врачи, пограничники, пожарники и другие представители важных профессий.