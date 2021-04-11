В 2021 году 12 апреля отмечают несколько праздников. Среди них также есть и профессиональные праздники. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 12 апреля.

12 апреля — какой сегодня праздник

12 апреля отмечают Всемирный день авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос.

С 2011 года этот праздник носит еще одно название — Международный день полета человека в космос.

В эту праздничную дату свой профессиональный праздник отмечают люди, работающие в сфере авиации и космонавтики. Ведь без них вряд ли когда-то человечество смогло исследовать то, что находится за пределами нашей планеты.

Именины 12 апреля

Именины в этот день отмечают несколько обладателей прекрасных имен — Иван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Савва.

Народные приметы на 12 апреля

Дожди льют в апреле — летом будет хороший урожай грибов;

Пчелы вылетают из ульев — весна пришла и будет теплой;

Листья на берегу распустились раньше, чем на ольхе — летом будет мало дождей;

Быки и коровы задирают головы вверх, сонные и мало пьют — к быстрому дождю;

Гуси высоко летят — ожидается много дождей и весной, и летом.

Что нельзя делать 12 апреля

Категорически запрещается в этот день заниматься тяжелым физическим трудом;

Употреблять крепкий алкоголь и устраивать шумные гуляния.

Накануне Страстной недели не рекомендуется ввязываться в ссоры и думать о плохом.

Есть мясо, яйца и молочные продукты. Еда на столе должна быть скромной. Исключение составляют рыба, растительное масло и немного кагора.

Нельзя в Вербное воскресенье проводить поминальный обед.

Календарь праздников 2021

В 2021 году украинцы отмечают много праздничных дат. Согласно календарю неофициальных праздников на 2021 год, много представителей разных профессиональных сфер отметят свои праздники.

В частности, в апреле 2021 года свой профессиональный праздник отметят психологи, ветеринарные врачи, пограничники, пожарники и другие представители важных профессий.