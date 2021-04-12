Погода на текущей неделе в Украине будет радовать теплом до среды – местами до +22, с 14 апреля вернутся дожди, а с ними и небольшое похолодание.
Во вторник, 13 апреля, почти на всей территории Украины синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду.
Небольшой дождь возможен только в Житомирской и Винницкой областях.
Максимальные +22 ожидаются на Востоке страны, в западных регионах – от +17 до +19.
В северных и центральных областях – в диапазоне +13 +17, в южных: +13 +15.
В Киеве сухо, ночью +6 +8, днем +14 +16.
В среду, 14 апреля, дожди пройдут в западных областях, а также частично – в восточных и центральных.
Температура воздуха на Западе составит +4 +13, в Центре и на Юге страны – от +13 до +15.
В северных регионах +14 +17, в восточных – до +20.
В столице без существенных осадков, ночью +6 +8, днем – до 16 градусов тепла.
В четверг, 15 апреля, зона дождей охватит всю территорию Украины, с ним придет похолодание.
На Востоке ожидается +14 +18, на Западе +6 +11, в северных регионах – от +11 до +15, в южных областях +11 +13.
В Киеве дождь, ночью +6 +8, днем +12 +14.
В пятницу, 16 апреля, дожди прогнозируют во всех областях.
На Севере, в Центре и на Юге – от +11 до +13.
В восточных регионах ожидаются максимальные +18.
Прохладно будет в западных областях – в диапазоне +7 +9.
В Киеве осадки в виде дождя, ночью +6 +8, а днем до +14.
Погода в апреле 2021
В Укргидрометцентре прогнозируют неустойчивую погоду в апреле 2021 года.
Может быть не одна волна холода и потепления в течение месяца.
Погода будет меняться каждые четыре-пять дней. Так будет продолжаться, как минимум, до 15 апреля.