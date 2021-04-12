Гороскоп на неделю, с 12 по 18 апреля 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

12 апреля в 05.31 по киевскому времени будет новолуние. В день начала нового лунного цикла важно правильно соединить внешнее и внутреннее. Луна – ближайшее к Земле небесное тело, вот почему влияние, которое она оказывает на нас, не сравнимо ни с чьим другим.

Главный вопрос в течение недели — что человеку нужно, чтобы жить и развиваться. Соединение Солнца и Луны наполняет жизненными силами. Во время новолуния человека можно подтолкнуть к серьезным переменам.

Читайте Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

В течение недели с 12 по 18 апреля увеличивается активность людей, а среда становится более податливой для воздействия. В эти дни приветствуется максимальная деловая активность. Можно делать капиталовложения, заключать договора, регистрировать фирмы, переходить на другое место работы, браться за реализацию новых проектов.

Гороскоп для Овнов

В этот период ваш потенциал будет на высоте, но используйте правильно все возможности и не упустите благоприятный шанс. Энергия организма нарастает. Некоторая импульсивность будет наблюдаться в высказываниях и действиях, но все быстро приходит в норму. Постарайтесь сделать максимум в течение недели, тогда результаты вы получите очень скоро. Хорошее время для рекламы, торговли, но для этого нужно заняться перспективными, новаторскими сферами или проектами. Сосредоточиться на рутинных делах будет довольно тяжело.

Гороскоп для Тельцов

В это время напряжение постепенно спадет, появится уверенность в своих чувствах и чувствах партнера. Вы почувствуете себя комфортно, сможете расслабиться, стабилизировать финансовые дела. Жизненные силы будут на высоте. Хорошее время для демонстрации своих талантов и способностей – вы сможете получить взамен признание, благодарность и материальное вознаграждение. В этот период возможны спонтанные поездки, разного рода неожиданные повороты событий, поэтому рассматривайте различные варианты, когда будете планировать дела.

Гороскоп для Близнецов

Старайтесь как можно чаще встречаться и общаться с друзьями, используйте позитивный потенциал недели. Наступило время для построения планов, плодотворного сотрудничества, прояснения многих затянувшихся вопросов. Нынешние обстоятельства предоставляют возможность создать фундамент для общения, обмена идеями и информацией. В целом вы будете довольны собой и развитием событий в окружающей вас среде. Будьте смелее, решительно двигайтесь к намеченной цели, и вам обязательно улыбнется удача.

Гороскоп для Раков

Благоприятные ситуации дают шанс начать или возобновить проекты, пройти обучение или получить необходимую информацию, решить имущественные вопросы. Вы можете заключить удачную сделку, которая приведет к покупке или продаже автомобиля, земельного участка или жилья. Используйте любой случай, который позволит вам развить технические или творческие навыки. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы воплотить в реальность романтические желания.

Гороскоп для Львов

Контакты и общие дела с соседями, братьями и сестрами будут результативными. Ощущается взрыв жизненной энергии, наступает период активности, популярности, не стоит ничего откладывать на потом. Используйте благотворный потенциал этой недели максимально – сосредоточьтесь на себе, своих потребностях и желаниях. Это позволит обрести прочный фундамент на ближайший лунный месяц. Яркое, мощное проявление индивидуальных способностей, творческий взлет, жажда деятельности обязательно приведут к хорошему материальному результату.

Гороскоп для Дев

Можете часто оказываться в двусмысленных ситуациях. Происходящие события подталкивают вас к трансформациям, с которыми затягивать не стоит. Вы обнаружите слабые места, откорректируете все, что даст возможность укрепиться на достигнутом результате. А уже на основании существующего прочного фундамента вы сможете правильно обозначить вектор развития как во внутренней жизни, так и во внешней — социальной, профессиональной. Возможны кардинальные перемены, которые, скорее всего, будут инициированы не вами.

Гороскоп для Весов

Запоминающаяся неделя. Сложная ситуация выбора, колебания, но в большинстве случаев, предпочтение стоит отдать всему новому, хотя и незнакомому. Порой кажется, что все переворачивается с ног на голову. Может быть непонимание со стороны ближнего окружения, обнуление, в личных и деловых взаимоотношениях. Возникает острая необходимость что-то закончить, поставить точку в партнерских отношениях, чтобы освободить место для нового и перспективного. С 15 апреля наступит определенность, и в жизнь войдет что-то фундаментальное и долгосрочное.

Гороскоп для Скорпионов

Меняется распорядок дня, появляются новые обязательства — повседневную жизнь нельзя назвать спокойной. Могут измениться обязанности на работе, отношения с начальством или подчиненными. Появляются дела или занятия, требующие особого внимания к деталям, сосредоточенности. Какие-то тайны откроются, что-то прояснится и, наконец, обретет четкие рамки, определится. Эта неделя окажется положительной с точки зрения порядка в жизни. Что бы ни случилось, вам не следует упускать момент, старайтесь воспользоваться каждым шансом.

Гороскоп для Стрельцов

В этот период вы испытываете много положительных эмоций, яркие события помогают обрести уверенность, увидеть перспективы. Неделя идеально подходит для деловой активности, решения важных дел, заключения сделок, договоров, начала личного производственного или творческого цикла. Начатое в эти дни будет развиваться планомерно, предсказуемо и будет приносить, возможно, и не большой, но стабильный доход. Участие в общественной деятельности способствует благоприятным перспективам и получению счастливых шансов.

Гороскоп для Козерогов

Заканчивается сложный период, новолуние 12 апреля даст глоток свежего воздуха, принесет вдохновение, самоопределение, и с 15 апреля начнется стремительный рост во всех сферах жизни. Если вы давно вынашиваете какие-либо планы – уже в ближайшие дни сформируются благоприятные условия для их реализации. Многие ваши внутренние блоки исчезнут без следа. Любая полученная в течение недели информация в будущем окажется полезной. Наберитесь терпения, не торопитесь делать первый шаг до 15 апреля.

Гороскоп для Водолеев

В этот период вы ощутите уверенность в себе и своих действиях, но вам будет необходимо спокойствие. В первые дни после новолуния чувствуется эмоциональная усталость, энергетический отток. Возможны головные боли, нервозность и беспокойство. Отдохните, так как через несколько дней, от вас потребуется максимальная активность, внимание и сосредоточенность. У вас появляются возможности попасть в нужный поток, когда внешняя среда сама создает условия для наилучшего проявления собственного потенциала.

Гороскоп для Рыб

Вначале недели возможно излишнее перенапряжение, снижение творческой активности. То, что лежало на поверхности, было легко доступным, теперь отходит на второй план, теряется из виду. Лучше отдохнуть, расслабиться, побыть наедине со своими переживаниями. С 15 апреля внешние условия становятся благоприятными как для решения своих личных дел, так и социальных вопросов. Удачно решаются все вопросы, связанные с зарубежьем, высшим образованием, дальними путешествиями.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

Детальный гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на 2021 год — читайте на Фактах ICTV.