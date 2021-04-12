Рамадан 20201 — месяц великого поста у мусульман. Он начался 12 апреля с восходом солнца и продлится до заката 12 мая. На следующий день, 13 мая, отмечают важный праздник Ураза-байрам.

Его дата определяется по лунному календарю, а длится он 30 дней.

Считается, что в Рамадан был ниспослан Коран. Эти 30 дней — период духовного преображения, борьбы с желаниями и слабостями.

Что нельзя делать в Рамадан?

Запрещен прием пищи и питья в дневное время.

Нельзя курить и нюхать табак.

Нужно воздерживаться от интимной близости.

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Окончание периода физического и духовного очищения мусульмане отметят праздником Ураза-байрам — вторым по значимости после Курбан-байрама. В 2021 году он приходится на 13 мая.

Карантин в Турции

В Турции планировали на период священного исламского месяца Рамадан, то есть с 12 апреля по 12 мая, полностью закрыть страну для туристов из-за стремительного распространения коронавируса.

В то же время на сегодняшний день пока нет официальных заявлений со стороны руководства страны.

Сейчас в Турции продолжается действие комендантского часа в ночное время и на выходные.