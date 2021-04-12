Погода на 12 апреля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

12 апреля в Украине днем в западных, центральных и северных областях ожидается солнечная погода без осадков и температура от +13 до +19. В южных и восточных областях будет несколько иная ситуация — ожидается облачная погода, дождь и температура от +14 до +20.

В понедельник, 12 апреля, местами может быть парко. Синоптики прогнозируют, что такая погода продлится недолго, уже после 15 апреля стоит ждать хороших погодных условий.

12 апреля днем на юге будет температура от +12 до +16, на востоке от +14 до +20, в центре от +14 до +16, на севере от +13 до +16, на западе от +13 до +19. В Киеве днем будет идти дождь, температура будет на уровне от +14 до +16.

Ночью на территории Украины во всех областях значительно похолодает, также в южных и восточных областях будет идти дождь.

На юге ночью температура от +4 до +7, на востоке от +4 до +8, в центре от +3 до +5, на севере от +4 до +5, на западе от +3 до +7. В Киеве ночью без осадков, температура от +3 до +5.

Погода в апреле

На территории Украины погода в апреле будет слегка неустойчивой. Ожидается, что в течение нескольких дней в разных областях может быть совершенно разная погода. Например, в западных областях будет солнечная погода, а западных — идти сильный дождь.

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, значительное потепление будет после 15 апреля. Тогда погода станет более теплой, ожидается, что некоторые дни будут особенно радовать украинцев приятными погодными условиями.