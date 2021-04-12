В 1959 году в американском журнале вышла сенсационная статья, в ней была расшифровка будто переговоров какого-то космонавта с Сергеем Королевым. Весь мир начал говорить про так называемого нулевого космонавта.

Слухи еще больше подогрел аудиозапись. Его перехватили итальянцы — братья Кордилья в мае 61 года. Братья заявили, это был SOS космонавтки, которая испытывала аварии. Норвежские документалисты впоследствии сняли об этом короткометражку.

Никто не знал, завершится ли этот полет успешно. Если бы Гагарин погиб, о нем бы никто ничего бы, ни слова просто не сказал.

108 минут, которые изменили мир. И за какие Гагарин смог облететь землю. Но полета Гагарина могло и не быть, если бы не конструктор украинец Сергей Королев.

У Гагарина не поступал кислород, вышла из строя система радиоуправления, он вылетел на орбиту, но вылетел гораздо выше. Из-за этого Гагарин приземлился не в запланированном месте в Волгоградской области, а в Саратовской.

Гагарин же после приземления купался в лучах славы. Полетел лейтенантом, а приземлился майором.

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Но за всей этой славой скрывалось то, о чем не принято говорить.

Слава сыграла злую шутку с Гагариным. Он много лет не летал. Затем Гагарин захотел стать руководителем центра подготовки космонавтов, а потому ему нужен был налет часов.

Самолет находился на высоте 4 тыс. метров, пилоты начали выполнять маневр с резким снижением. Зашли в зону повышенной облачности. Вышли, но вывести самолет в горизонтальное положение не успели.

Рассматривались несколько причин катастрофы. Народу же объявили — летчики погибли по невыясненным обстоятельствам.

Друзья Гагарина, участники процесса утверждали, что он погиб из-за неосторожности и невнимательности одного из своих коллег. Который тоже был известным космонавтом.

Только недавно Россия рассекретила отчет правительственной комиссии. Но всей правды о последнем полете Гагарина мы до сих пор так и не знаем. Как и о том, что же предшествовало его полет в космос.

Так был ли Гагарин все же первым? Или записи американцев о так называемом нулевого космонавта были совсем не мифом?

Слухи про нулевого космонавта добавились и из-за украинца Валентина Бондаренка из Харькова. Он также входил в первый отряд космонавтов. 23 марта — за три недели до полета Гагарина Бондаренко погиб. Во время тренировок в сурдокамере.

Но что сделала власть? Верно – засекретила это. И тем самым подогрела легенды о нулевого космонавте. Тех, кто начинал говорить о Бондаренка, даже вызывали в КГБ.

Выдающиеся украинские космонавты

Ежегодно 12 апреля Украина отмечает День космонавтики, связанный с первым полетом человека в космос.

Роль украинских летчиков и ученых космической отрасли СССР трудно переоценить. Именно украинский академик из Житомира Сергей Королев возглавлял запуск ракеты Юрия Гагарина, а также первого искусственного спутника Земли.