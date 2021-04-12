Подготовка к ВНО 2021 — топ-7 бесплатных ресурсов

Вскоре состоится внешнее независимое оценивание, и если вы не уверены в своих силах, Факты ICTV собрали для вас топ-7 бесплатных онлайн-ресурсов для подготовки к ВНО.

ВНО клуб

На этом портале доступна вся возможная информация о процессе сдачи экзамена, а также теоретические и практические материалы.

Теория собрана в удобные для восприятия таблицы, а для каждого предмета выделен отдельный раздел.

Также на сайте есть форум, на котором выпускники могут задать любой вопрос и получить ответ от специалистов и поддержку от других поступающих.

EdEra

Этот ресурс собрал различные курсы, в том числе и по подготовке к ВНО.

Самые популярные курсы для самостоятельного освоения материала — это Лайфхаки по украинской литературе, История Украины в историях, Математика. Просто, а также курс для изучения английской грамматики.

Все курсы состоят из тестов и теоретических материалов, изложенных в форме видео, подкастов и лекций.

На EdEra также есть форум для общения с учениками, которые проходят тот же курс.

Prometheus

Платформа содержит курсы по подготовке к четырем предметам, среди которых украинский язык и литература, история Украины, английский язык и два разных курса по математике.

Курс украинского построен на основе тестов с прошлогодних экзаменов и разделен по темам.

Первый курс по математике рассчитан на повторение и закрепление школьной программы, а второй называется Подготовка к ВНО по математике: лайфхаки от Могилянки и обращает внимание на распространенные ошибки.

Курс по истории также направлен на закрепление школьной программы и припоминание забытых тем.

iLearn

Кроме сайтов с тестами, можно учиться и на портале, который проводит бесплатные вебинары для подготовки по математике, химии, украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии и английскому.

Уроки проходят с понедельника по четверг, дважды в день.

Для того, чтобы принять участие в вебинарах, каждый ученик должен зарегистрироваться и создать своего героя, который будет получать баллы за посещение занятий.

Если вы случайно пропустили онлайн-встречу, то на сайте есть полный архив вебинаров, который можно бесплатно посмотреть.

ЗНО онлайн

На сайте представлены все тесты ВНО с 2009 по 2020 год, которые можно пройти и понять свой уровень знаний по всем предметам.

Также здесь можно узнать информацию о рейтинге вузов, все детали вступительной кампании и проведения экзамена.

ZNOUA

ZNOUA — это YouTube-канал, на котором можно найти лекции, уроки и лайфхаки по всем предметам ВНО.

Здесь размещены видеоуроки различной продолжительности, а подготовка к экзаменам разбита на темы и базируется на материалах школьной программы и прошлогодних тестах ВНО.

Be Smart

Сайт Be Smart создал курсы по восьми предметам ВНО, в частности украинскому языку и литературе, физике, химии, географии, истории Украины, математике, физике и биологии.

Каждый курс состоит из видеолекций и тестов для самопроверки. Например, курс по математике содержит 12 учебных модулей, в конце каждого из которых вас ждет итоговая контрольная по пройденной теме и завершающий тест по самопроверке.

ВНО 2021

Хотя ДПА для учеников 4 и 9 классов отменили, пандемия не помешает проведению внешнего независимого оценивания для выпускников в этом году.

По словам министра образования Сергея Шкаралета, ВНО в 2020 году показало, что МОН может обеспечить проведение экзамена в безопасных условиях во время пандемии.

Об этом и других деталях проведения ВНО 2021 читайте в материале Фактов ICTV.