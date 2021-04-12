Как рассчитать стоимость ремонта квартиры

Шаг 1. Измерьте площадь квартиры
Ремонтные работы оцениваются метражом, поэтому нужно измерить всю квартиру (высоту стен, площадь пола и потолка). Это важно для понимания количества материалов и стоимости ремонтных услуг.
Также заранее продумайте планировку квартиры. Старайтесь обдумать расположение мебели до мелочей, чтобы нашлось место всем розеткам и бытовым приборам.
Шаг 2. Составьте список необходимых материалов
На первом этапе ремонта важно составить как можно более полный перечень предстоящих расходов.
Запишите в столбик все строительные (клей, строительные смеси, болты, шурупы и т.д.) и отделочные материалы (обои, плитка, ламинат или паркет), которые необходимы для ремонта вашей квартиры.
Также в список стоит включить бытовую технику, сантехническое оборудование, оконные конструкции и денежные затраты на оплату работы строителей, если это необходимо.
Шаг 3. Узнайте цены на материалы
В онлайн-магазине вы можете узнать цены материалов согласно вашему списку. Обязательно сравните расценки в двух-трех строительных магазинах.
Также необходимо сравнить цены на стоимость услуг мастеров. Таким образом вы сможете выбрать специалистов, отталкиваясь от своего бюджета.
Шаг 4. Посчитайте расход материалов
Согласно площади квартиры, нужно рассчитать количество необходимых материалов.
На сайте строительного магазина обычно указывают расход материала на 1 кв м. Также вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором.
Шаг 5. Составьте таблицу и посчитайте сумму
Для того, чтобы вам проще было рассчитать итоговую сумму, можно составить таблицу с четырьмя колонками: материалы, цена за условную единицу, расход материалов и сумма за все количество.
Полностью заполните таблицу и посчитайте будущие расходы.
Когда появится приблизительная сумма, следует увеличить ее еще на 20%. Поскольку во время ремонта квартиры не обойтись без дополнительных затрат, эти деньги станут подушкой безопасности в случае чего.