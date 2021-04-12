Как рассчитать стоимость ремонта квартиры

Ремонтные работы оцениваются метражом, поэтому нужно измерить всю квартиру (высоту стен, площадь пола и потолка). Это важно для понимания количества материалов и стоимости ремонтных услуг.

Также заранее продумайте планировку квартиры. Старайтесь обдумать расположение мебели до мелочей, чтобы нашлось место всем розеткам и бытовым приборам.