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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Какой праздник 13 апреля

13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла.

13 квітня_календар

13 апреля именины празднуют Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.

По народному календарю, 13 апреля чтят память епископа Ипатия, который установил много догматов христианской веры.

На Руси святого не случайно называли целителем и чудотворцем. Ему молились с просьбой остановить внутреннее кровотечение в рожениц, приумножить молоко кормящим грудью, а еще исцелить от водянки.

Приметы на 13 апреля:

  • Солнечный день – к теплому лету.
  • Утренний туман стелется – к дождю, на землю падает – к сухой погоде.
  • Дождь утром – к мокрому лету.
  • Вода в реке пенится – к дождю.
  • Прозрачные облака – к обильному дождю.
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Что нельзя делать 13 апреля:

  • Следует избегать развлекательных мероприятий.
  • Нельзя ссориться, кричать.
  • В этот день не стоит выносить мусор.

Церковный календарь на апрель 2021

Через две недели, 25 апреля, украинцы будут отмечать Вербное воскресенье, во время которого нужно почтить память Иисуса веточкой ивы.

С 26 апреля по 2 мая 2021 года будет Страстная неделя. Это – последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением, более известным в народе как Пасха.

Подробнее ознакомиться с церковным календарем на апрель 2021 года можно в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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