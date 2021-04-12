13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла.

13 апреля именины празднуют Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.

По народному календарю, 13 апреля чтят память епископа Ипатия, который установил много догматов христианской веры.

На Руси святого не случайно называли целителем и чудотворцем. Ему молились с просьбой остановить внутреннее кровотечение в рожениц, приумножить молоко кормящим грудью, а еще исцелить от водянки.

Приметы на 13 апреля:

Солнечный день – к теплому лету.

Утренний туман стелется – к дождю, на землю падает – к сухой погоде.

Дождь утром – к мокрому лету.

Вода в реке пенится – к дождю.

Прозрачные облака – к обильному дождю.

Читайте Календарь праздников на апрель 2021 года

Что нельзя делать 13 апреля:

Следует избегать развлекательных мероприятий.

Нельзя ссориться, кричать.

В этот день не стоит выносить мусор.

Церковный календарь на апрель 2021

Через две недели, 25 апреля, украинцы будут отмечать Вербное воскресенье, во время которого нужно почтить память Иисуса веточкой ивы.

С 26 апреля по 2 мая 2021 года будет Страстная неделя. Это – последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением, более известным в народе как Пасха.

Подробнее ознакомиться с церковным календарем на апрель 2021 года можно в материале Фактов ICTV.