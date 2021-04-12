13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла.
13 апреля именины празднуют Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.
По народному календарю, 13 апреля чтят память епископа Ипатия, который установил много догматов христианской веры.
На Руси святого не случайно называли целителем и чудотворцем. Ему молились с просьбой остановить внутреннее кровотечение в рожениц, приумножить молоко кормящим грудью, а еще исцелить от водянки.
Приметы на 13 апреля:
- Солнечный день – к теплому лету.
- Утренний туман стелется – к дождю, на землю падает – к сухой погоде.
- Дождь утром – к мокрому лету.
- Вода в реке пенится – к дождю.
- Прозрачные облака – к обильному дождю.
Что нельзя делать 13 апреля:
- Следует избегать развлекательных мероприятий.
- Нельзя ссориться, кричать.
- В этот день не стоит выносить мусор.
Церковный календарь на апрель 2021
Через две недели, 25 апреля, украинцы будут отмечать Вербное воскресенье, во время которого нужно почтить память Иисуса веточкой ивы.
С 26 апреля по 2 мая 2021 года будет Страстная неделя. Это – последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением, более известным в народе как Пасха.
Подробнее ознакомиться с церковным календарем на апрель 2021 года можно в материале Фактов ICTV.