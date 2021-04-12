12 апреля день ангела отмечают мужчины, имеющие имя Иван. Иван — благородный, дружелюбный и честный человек. Мужчина с этим именем всего ценит близких людей, которые его окружают.

Значение имени Иван

Имя Иван имеет древнееврейское происхождение. Основная версия гласит, что имя Иван произошло от старорусской формы Иоанн, а переводится как благодать Божия.

Мужчины, которые носят это имя, целеустремленные и никогда не отступают от своих планов. Иваны всегда стараются быть первыми, чем бы они не занимались. Они любят спорт, но им не по нраву интеллектуальные игры.

Также Иваны очень добрые, чистые, общительные, оптимистичные, ответственные, хитрые и многогранные в плане интеллектуального развития. Однако они ранимые и злопамятные.

Поздравления с днем ангела Ивана в прозе

Дорогой Иван! Пусть сильный и надежный ангел-хранитель приносит в жизнь только счастье и любовь. Крепкого здоровья и удачи. С именинами!

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Говорят, что в именины все самые сокровенные мысли и желания летят к Богу. Так пусть же крылья твоего ангела будут крепкими и надежными, а его полет — быстрым и ловким. Чтобы все твои мечты обязательно попали на небеса и воплотились в жизнь. Чтобы твой земной путь был устлан зеленой травой и цветами радости, а с неба всегда светило солнце достатка и любви. С праздником, Иван!

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Дорогой Иван, поздравляю тебя и от всей души хочу пожелать высокого потенциала в любой деятельности и несгораемого энтузиазма в любой работе. Пусть тебе часто улыбается фортуна и всегда сопутствует успех, пусть сердце твое бьется в ритме любви и счастья, пусть твой путь обходится без камней неудач и подножек друзей.

Поздравления с днем ангела Ивана в СМС

Принимай поздравленья, Иван!

Будь всегда на волне позитива,

Пусть развеется скуки туман,

Будь уверенным, смелым, красивым!

Победи сто невзгод, сто дорог,

Сто вершин покори, не робея,

Чтоб легко подытожить ты смог:

Я такой! Я смогу! Я сумею!

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В День ангела особый, важный,

Хочу тебе сказать я честно,

Ты верный друг, умный, отважный,

Давно мне это уж известно.

С именинами, Иван!

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Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печаль твой адрес забывает,

Пусть горе без оглядки от тебя бежит,

Пускай друзья надёжные окружают.

Ваня, с именинами тебя поздравляем,

Крепкого здоровья, удачи искренне желаем,

Всех благ тебе, достатка и добра,

Пусть будет благосклонной всегда судьба.

Поздравления с днем ангела Ивана в открытках

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