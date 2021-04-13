PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

151 год Музею-метрополитену — Google создал новый дудл

Google посвятил дудл Музею искусств Метрополитен, который расположен в городе Нью-Йорк (США). Это один из самых популярных и наиболее посещаемых художественных музеев в мире. 13 апреля исполняется 151 год со дня его основания.

дудл гугла

Музей искусств Метрополитен был основан в 1870 году, а через десять лет открылось первое помещение. Его площадь — 18 га, на которой размещено более трех млн экспонатов — от древних артефактов до произведений современного искусства.

Google разместил дудл с изображением Музея-метрополитена и его самыми известными экспонатами. Автор дудла Эрих Наглер поделился, что за время пандемии начал скучать по реальным визитам в музеи.

— Я очень скучаю за посещением музеев во время пандемии, поэтому работа над этим дудлом была для меня, как виртуальный визит в Музей искусств Метрополитен.

Я надеюсь, что это подарит людям небольшой опыт экскурсий музеем и общения с глазу на глаз с красивыми и увлекательными предметами искусства из различных культур и эпох.

Читайте
Налог для YouTube-блогеров: Google обновил правила пользования сервисом

Google запустил сервис для оцифровки документов

Компания Google запустила онлайн-программу Stack для оцифровки документов. С помощью нее можно отсканировать документы любого размера и получить их в Google Drive.

Сейчас сервисом можно воспользоваться только на устройствах Android в США. Однако в случае необходимости его также адаптируют для iOS.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка