Google посвятил дудл Музею искусств Метрополитен, который расположен в городе Нью-Йорк (США). Это один из самых популярных и наиболее посещаемых художественных музеев в мире. 13 апреля исполняется 151 год со дня его основания.

Музей искусств Метрополитен был основан в 1870 году, а через десять лет открылось первое помещение. Его площадь — 18 га, на которой размещено более трех млн экспонатов — от древних артефактов до произведений современного искусства.

Google разместил дудл с изображением Музея-метрополитена и его самыми известными экспонатами. Автор дудла Эрих Наглер поделился, что за время пандемии начал скучать по реальным визитам в музеи.

— Я очень скучаю за посещением музеев во время пандемии, поэтому работа над этим дудлом была для меня, как виртуальный визит в Музей искусств Метрополитен. Я надеюсь, что это подарит людям небольшой опыт экскурсий музеем и общения с глазу на глаз с красивыми и увлекательными предметами искусства из различных культур и эпох.

Google запустил сервис для оцифровки документов

Компания Google запустила онлайн-программу Stack для оцифровки документов. С помощью нее можно отсканировать документы любого размера и получить их в Google Drive.

Сейчас сервисом можно воспользоваться только на устройствах Android в США. Однако в случае необходимости его также адаптируют для iOS.