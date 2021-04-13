День ангела Анны в Украине: поздравления в СМС и картинках

День святой Анны отмечают 13 апреля. Этот праздник связывают с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии – матери Иисуса Христа.
Согласно приданиям, Мария родилась у Анны и ее мужа Иоакима, когда они прожили вместе 50 лет. К тому моменту у них как не получалось зачать ребенка. Из-за отчаяния Иоаким ушел в пустыню, где он постился, плакал и молился 40 дней.
Молитвы мужчины услышал Бог и подарил им дитя. Затем к паре явился архангел Гавриил и заявил, что благодаря их дочери Марии мир будет спасен.
8 и 13 апреля принято поздравлять всех женщин, которые носят имя Анна. Для этого Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС и картинках.
Поздравление с днем ангела Анны в смс
Анна пресвятая — есть твой Покровитель.
Матерь Богородицы она.
Пусть поможет сохранить твою обитель,
Полную любви, порядка и тепла.
Поздравляю от души тебя, Анюта,
Ты плыви по своему течению,
В доме я желаю Вам уюта,
Доброты, удачи и везения!
***
С праздником тебя, Анюта!
Жить желаю ярко, круто,
Феерично и успешно,
С верой в сердце и с надеждой.
Будет рядом пусть любимый,
Замечательный мужчина.
Ценит пусть и обожает,
От проблем любых спасает!
***
Поздравляю тебя, Анна!
Пусть тебе всегда везет,
Будь счастливой и желанной,
Пусть с успехом жизнь течет.
Пусть твои все начинания
Не расстанутся с удачей,
Радость будет постоянной
И прекрасной — не иначе!
Поздравление с днем ангела Анны в открытках
Церковный календарь на апрель
По церковному календарю на апрель 2021, с 1 по 30 апреля продлится Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением.
Также в этом месяце празднуем Благовещение Пресвятой Богородицы, Лазареву субботу, и Вербное воскресенье.
С полным календарем церковных праздников в апреле вы можете ознакомиться на сайте Фактов ICTV.