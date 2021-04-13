День ангела Анны в Украине: поздравления в СМС и картинках

День святой Анны отмечают 13 апреля. Этот праздник связывают с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии – матери Иисуса Христа.

Согласно приданиям, Мария родилась у Анны и ее мужа Иоакима, когда они прожили вместе 50 лет. К тому моменту у них как не получалось зачать ребенка. Из-за отчаяния Иоаким ушел в пустыню, где он постился, плакал и молился 40 дней.

Молитвы мужчины услышал Бог и подарил им дитя. Затем к паре явился архангел Гавриил и заявил, что благодаря их дочери Марии мир будет спасен.

Читайте Календарь праздников на апрель 2021 года

8 и 13 апреля принято поздравлять всех женщин, которые носят имя Анна. Для этого Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС и картинках.

Поздравление с днем ангела Анны в смс

Анна пресвятая — есть твой Покровитель.

Матерь Богородицы она.

Пусть поможет сохранить твою обитель,

Полную любви, порядка и тепла.

Поздравляю от души тебя, Анюта,

Ты плыви по своему течению,

В доме я желаю Вам уюта,

Доброты, удачи и везения!

***

С праздником тебя, Анюта!

Жить желаю ярко, круто,

Феерично и успешно,

С верой в сердце и с надеждой.

Будет рядом пусть любимый,

Замечательный мужчина.

Ценит пусть и обожает,

От проблем любых спасает!

***

Поздравляю тебя, Анна!

Пусть тебе всегда везет,

Будь счастливой и желанной,

Пусть с успехом жизнь течет.

Пусть твои все начинания

Не расстанутся с удачей,

Радость будет постоянной

И прекрасной — не иначе!

Поздравление с днем ангела Анны в открытках

Церковный календарь на апрель

По церковному календарю на апрель 2021, с 1 по 30 апреля продлится Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением.

Также в этом месяце празднуем Благовещение Пресвятой Богородицы, Лазареву субботу, и Вербное воскресенье.

С полным календарем церковных праздников в апреле вы можете ознакомиться на сайте Фактов ICTV.