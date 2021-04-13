Согласно лунному календарю стрижек на май 2021 года, в этот период будет много благоприятных дней для стрижки и покраски волос.
Однако не стоит забывать, что для смены имиджа нужно подобрать хороший день, поскольку неблагоприятные даты могут вызвать ухудшения самочувствия или настроения.
Конечно же, в свою очередь, это повлияет на состояние волос после стрижки и покраски. Ведь всем девушкам хочется, чтобы прическа выглядела как можно лучше?
Факты ICTV подготовили подробный календарь стрижек на май 2021, чтобы вы смогли выбрать подходящее время для визита в парикмахерскую.
Лунный календарь стрижек на май 2021
- Лунный астропрогноз на 1 мая
Стрижка и покраска придадут сил и здоровья волосам. Концы будут меньше сечься, волосы станут гуще и крепче, а их выпадение значительно сократится.
- Лунный астропрогноз на 2 мая
Этот день удачно подойдет для стрижки и покраски волос. Даже кардинальная смена имиджа положительно повлияет на общее самочувствие — стрижка поможет избавиться от проблем со здоровьем.
- Лунный астропрогноз на 3 мая
Стрижка и покраска никак не повлияют на общее состояние волос. Однако эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий цвет пройдут успешно.
- Лунный астропрогноз на 4 мая
В этот день лучше не стричься, поскольку это может негативно сказаться на общем состоянии здоровья. Однако завивка волос сможет улучшить настроение и привнести радости.
- Лунный астропрогноз на 5 мая
Из-за стрижки может появиться перхоть. В среду, 5 мая, лучше избежать покраски и стрижки волос, иначе вскоре они могут стать тонкими и непослушными.
- Лунный астропрогноз на 6 мая
Этот день не подходит для любых манипуляций с волосами — после стрижки и покраски может появиться перхоть на коже головы, а завивка еще и прибавит посеченных кончиков.
- Лунный астропрогноз на 7 мая
В пятницу категорически нельзя стричь волосы. Считается, что в этот день отстрижешь свое счастье. Покраска также может плохо сказаться на общем состоянии волос.
- Лунный астропрогноз на 8 мая
Этот день нужно посвятить общеукрепляющим процедурам для волос. Массаж головы ускорит рост волос и улучшит их общее состояние.
- Лунный астропрогноз на 9 мая
В воскресенье, 9 мая, нельзя идти к парикмахерскую и проводить какие-то манипуляции с волосами. Лучше провести оздоровительные процедуры для улучшения их состояния.
- Лунный астропрогноз на 10 мая
Этот день прекрасно подходит для стрижки и покраски волос. Любые эксперименты положительно повлияют на состояние волос — они станут более красивыми, гладкими и послушными.
- Лунный астропрогноз на 11 мая
11 мая не рекомендуется даже думать о смене прически. Космос сегодня одарит вас состоянием гармонии. По этой причине не рекомендуются любые эксперименты с прической и волосами.
- Лунный астропрогноз на 12 мая
12 мая — один из дней, которые идеально подходят для любых экспериментов с волосами. Стрижка, покраска в необычные цвета, химическая завивка — все процедуры пройдут успешно, а состояние волос улучшится.
- Лунный астропрогноз на 13 мая
13 мая также один из лучших дней для того, чтобы сделать стрижку или покрасить волосы в необычный цвет. После процедур волосы будут лучше расти, а также станут гладкими и послушными.
- Лунный астропрогноз на 14 мая
Стрижка или покраска волос в этот день никак не скажутся на их состоянии. Однако в этот день вам могут прийти в голову самые безумные идеи — лучше отложить их на потом и реализовать в более благополучный день.
- Лунный астропрогноз на 15 мая
Для привлечения финансов можно сделать новую прическу — заплести косу или сделать хвост. Покраска волос натуральными красителями в этот день привлечет новые связи, которые помогут подняться по карьерной лестнице.
- Лунный астропрогноз на 16 мая
В этот день лучше провести оздоровительные процедуры для волос. В воскресенье также не рекомендуется стричь волосы. Считается, что стрижка в этот день может отобрать жизненную энергию.
- Лунный астропрогноз на 17 мая
После стрижки в этот день волосы будут лучше расти, а также станут более послушными и гладкими. Покраска в этот день никак не отразится на общем состоянии волос.
- Лунный астропрогноз на 18 мая
Стрижка в этот день прибавит вам энергии. Во вторник вас будет посещать множество интересных идей относительно смены имиджа. Однако лучше отложить их воплощение до следующей недели.
- Лунный астропрогноз на 19 мая
Стрижка в этот день избавит вас от негативных мыслей и неудач. После смены прически вас будет преследовать удача. Покраска также положительно повлияет на общее состояние волос.
- Лунный астропрогноз на 20 мая
Четверг отлично подходит для кардинальных перемен. Давно хотели сделать химическую завивку или покрасить волосы в необычный цвет? В этот день любые процедуры для волос положительно отразятся на вашем финансовом состоянии.
- Лунный астропрогноз на 21 мая
В пятницу не рекомендуется стричь и красить волосы — в этот день лучше отдохнуть и отложить все эксперименты на другой день.
- Лунный астропрогноз на 22 мая
22 мая — один из лучших дней для стрижки и покраски волос, а также кардинальной смены прически. Любые процедуры в этот день положительно отразятся на состоянии волос — они станут более гладкими и послушными.
- Лунный астропрогноз на 23 мая
Стрижка волос и окраска натуральными красителями сегодня принесут материальное благополучие, а также усилят вашу денежную энергетику.
- Лунный астропрогноз на 24 мая
В этот день остригается весь накопленный негатив и стресс — стрижка положительно скажется на вашем самочувствии и состоянии здоровья.
- Лунный астропрогноз на 25 мая
Вторник отлично подходит для питания волос, оздоровительных процедур и окрашивания натуральными красителями.
- Лунный астропрогноз на 26 мая
Если вы хотите сохранить новую стрижку надолго, сегодня лучше не стричься. Волосы после стрижки будут очень непослушными, а также могут начать завиваться.
- Лунный астропрогноз на 27 мая
Стрижка и покраска волос в этот день никак не скажутся на их общем состоянии.
- Лунный астропрогноз на 28 мая
Окрашивание и тонирование пройдет удачно, можно даже пойти на эксперименты с цветом. Химическая завивка также не нанесет сильного вреда волосам.
- Лунный астропрогноз на 29 мая
Стрижка придаст сил и здоровья волосам — они будут меньше сечься, а также станут гуще и крепче.
- Лунный астропрогноз на 30 мая
Стрижка в этот день неблагоприятна — она может привести к проблемам со здоровьем, а также негативно сказаться на общем самочувствии.
- Лунный астропрогноз на 31 мая
Стрижка волос в этот день поможет избавиться от тоски, депрессии, а также неприятных воспоминаний. Любые оздоровительные процедуры придадут волосам сил — они будут меньше сечься и будут более послушными.
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