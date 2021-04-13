Две девушки, которых задержали во время откровенной фотосессии в Дубае, вышли на связь.

После того, как одиннадцать из двенадцати украинок депортировали с ОАЭ, две из них поделились впечатлениями от пережитого со своими подписчиками.

— Ребята, я на свободе. Спасибо всем, кто переживал за меня. Скоро будут подробности и истории про драки за хлеб. Всех люблю и целую, — сказала одна из девушек.

Вторая заявила, что она не принимала участие в пикантной фотосессии.

— Мы в Киеве. Мы такое пережили, мне очень плохо. Я не выходила на балкон голая и не принимала участие в этой фотосессии. В шоке от комментариев, которые вы пишите, — сказала вторая девушка.

В Дубае арестовали группу девушек

В начале апреля полиция Дубая арестовала группу девушек по обвинению в разврате.

В интернете распространили фотографии и видео, на которых более десяти обнаженных девушек выстроились в ряд на балконе одного из отелей.

Известно, что в ОАЭ даже за поцелуй на публике или употребление алкоголя без лицензии грозит тюрьма. Такие нарушения влекут за собой наказание в виде заключения на срок до шести месяцев и штрафа в размере 5 тыс. дирхамов (почти 38 тыс. грн).

Также Олег Николенко говорил, что в соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около $1 300 с последующей депортацией.