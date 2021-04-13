PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Скоро будут истории о драках за хлеб: задержанные в Дубае украинки прокомментировали скандал

Две девушки, которых задержали во время откровенной фотосессии в Дубае, вышли на связь.

Скоро будут истории о драках за хлеб: задержанные в Дубае украинки прокомментировали скандал

После того, как одиннадцать из двенадцати украинок депортировали с ОАЭ, две из них поделились впечатлениями от пережитого со своими подписчиками.

— Ребята, я на свободе. Спасибо всем, кто переживал за меня. Скоро будут подробности и истории про драки за хлеб. Всех люблю и целую, — сказала одна из девушек.

Вторая заявила, что она не принимала участие в пикантной фотосессии.

— Мы в Киеве. Мы такое пережили, мне очень плохо. Я не выходила на балкон голая и не принимала участие в этой фотосессии. В шоке от комментариев, которые вы пишите, — сказала вторая девушка.

В Дубае арестовали группу девушек

В начале апреля полиция Дубая арестовала группу девушек по обвинению в разврате.

В интернете распространили фотографии и видео, на которых более десяти обнаженных девушек выстроились в ряд на балконе одного из отелей.

Известно, что в ОАЭ даже за поцелуй на публике или употребление алкоголя без лицензии грозит тюрьма. Такие нарушения влекут за собой наказание в виде заключения на срок до шести месяцев и штрафа в размере 5 тыс. дирхамов (почти 38 тыс. грн).

Также Олег Николенко говорил, что в соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около $1 300 с последующей депортацией.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка