В мае традиционно много праздничных дат, благодаря чему украинцы получат три дополнительных выходных. Так, месяц начнется с четырехдневного мини-отпуска — с 1 по 4 мая.

1 мая в Украине будут отмечать Международный день солидарности трудящихся (День труда). Поскольку праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 3 мая.

На следующий день, 2 мая, все православные христиане будут праздновать Пасху. Светлое Христово Воскресение мы, как всегда, отмечаем в воскресенье, поэтому выходной переносится на 4 мая.

В общем в начале третьего весеннего месяца в украинцев будет четыре дня подряд отдыха — с 1 по 4 мая включительно.

Также в воскресенье, 9 мая, будут отмечать День победы. Согласно в понедельник, 10 мая, украинцы тоже будут отдыхать. Благодаря этому празднику будет три выходных дня — с 8 по 10 мая.

В мае 2021 года в Украине будет 18 рабочих дней и 13 выходных.

Основные памятные даты мая 2021:

1 мая — День труда;

2 мая — Пасха;

8 мая — День памяти и примирения;

9 мая — День победы и День матери;

15 мая — Международный день семьи, День науки;

16 мая — День памяти жертв политических репрессий;

23 мая — День морской пехоты Украины.

Календарь государственных праздников на 2021 год

Календарь праздников на 2021 год в Украине насыщен. В целом украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115.

В календаре на 2021 год есть более десятка официальных праздничных дней. В частности, это День независимости — 24 августа и Рождество Христово — 25 декабря.

Детальный календарь государственных праздников 2021 — смотрите на Фактах ICTV.