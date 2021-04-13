В Великобритании украли самого большого кролика в мире. Его хозяйка — бывшая модель Playboy Аннетт Эдвардс.
Кролика по кличке Дариус похитили в ночь с 10 на 11 апреля. В то время питомец находился в своем вольере.
Дариус занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый крупный кролик — 129 см.
Аннетт Эдвардс готова заплатить похитителям 1 тыс. фунтов (более 38 тыс. грн) за возвращение любимца.
— Дариуса украли. Полиция делает все возможное, чтобы найти похитителей. Заплачу вознаграждение в размере 1 тыс. фунтов. Пожалуйста, если что-то знаете, сообщите, — написала Аннетт в своем Facebook.
Женщина также отметила, что кролик стар для размножения.
У Леди Гаги украли собак
В конце февраля у Леди Гаги украли двух французских бульдогов. Злоумышленники напали на помощника артистки Райана Фишера, в то время, когда он выгуливал собак.
Вскоре полиция Лос-Анджелеса разыскала питомцев и вернула их певице, однако поиски грабителей продолжаются.
Фото: Аннетт Эдвардс