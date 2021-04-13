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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

У экс-модели Playboy похитили самого крупного кролика в мире

В Великобритании украли самого большого кролика в мире. Его хозяйка — бывшая модель Playboy Аннетт Эдвардс.

У экс-модели Playboy похитили самого крупного кролика в мире

Кролика по кличке Дариус похитили в ночь с 10 на 11 апреля. В то время питомец находился в своем вольере.

Дариус занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый крупный кролик — 129 см.

Аннетт Эдвардс готова заплатить похитителям 1 тыс. фунтов (более 38 тыс. грн) за возвращение любимца.

— Дариуса украли. Полиция делает все возможное, чтобы найти похитителей. Заплачу вознаграждение в размере 1 тыс. фунтов. Пожалуйста, если что-то знаете, сообщите, — написала Аннетт в своем Facebook.

Женщина также отметила, что кролик стар для размножения.

У Леди Гаги украли собак

В конце февраля у Леди Гаги украли двух французских бульдогов. Злоумышленники напали на помощника артистки Райана Фишера, в то время, когда он выгуливал собак.

Вскоре полиция Лос-Анджелеса разыскала питомцев и вернула их певице, однако поиски грабителей продолжаются.

Фото: Аннетт Эдвардс

Источник: Sky News

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