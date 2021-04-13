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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Весенняя презентация Apple состоится 20 апреля — Siri

Ближайшая презентация американской компании Apple может состояться во вторник, 20 апреля. Об этом сообщил фирменный голосовой помощник Siri.

Apple

Информацией о том, что презентация Apple состоится через неделю, поделились американские пользователи. При запросе у голосового помощника о том, когда следующее мероприятие Apple, программное обеспечение отвечает, что 20 апреля.

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Также Siri сказала, что презентация пройдет в штаб-квартире компании в Купертино. Стоит отметить, что такой ответ помощник дает только на устройствах с американским Apple ID.

Представители Apple пока что никак не прокомментировали эту новость, на сайте также нет никаких вестей.

Что представят на презентации Apple

Компания Apple может представить на презентации метку-маячок AirTags, новую линейку планшетов iPad mini и Pro, беспроводные наушники AirPods, а также телеприставку Apple TV с игровой направленностью.

Однако, что точно презентует американская компания, станет известно после официального заявления представителей.

Источник: The Verge

Фото: Depositphotos

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