Как написать мотивационное письмо на работу

Шаг 1. Напишите шапку мотивационного письма
Понятно, что мотивационное письмо вы не можете писать в никуда. Поэтому стоит указать, кому адресован этот документ и от кого он.
Шаг 2. Вступительная часть
Сначала лучше указать причину составления вашего мотивационного письма. Почему вы его пишете? Хорошо прописанная цель является весомым шагом к успеху.
Шаг 3. Основная часть
После описания цели стоит рассказать, кем вы работали, какой есть опыт и умения. Можете описать ваши хобби и увлечения, если думаете, что они будут полезны для компании.
Здесь не нужно преуменьшать свои достижения. Нужно писать все, что умеете, по максимуму. Но не стоит и украшать. Все должно быть правдиво.
Работодатель должен видеть, что мотивационное письмо пишет специалист, благодаря чему захочет взять вас на работу.
Шаг 4. Мотивационная часть
Если достижений немного, но вы очень хотите получить работу в компании, в которую пишете письмо, то стоит обратить внимание на мотивационную часть.
Здесь вы рассказываете, почему вакансия вас заинтересовала. Что вы готовы сделать для компании и что получить от нее. Хорошая мотивация — всегда привлекает!
Шаг 5. Завершение
В конце мотивационного письма стоит поблагодарить читателя за внимание. Можно поставить дату написания, фамилию с инициалами и подпись.