Как написать мотивационное письмо на работу

Иногда при приеме на работу вас могут попросить не только показать хорошее резюме и выполнить тесты, но и предоставить мотивационное письмо. На западе это уже давно обычная практика.

В Украине такое могут попросить только в больших или международных компаниях. Однако бывают случаи, когда на маленьком предприятии работодатель может предложить вам написать мотивационное письмо.

Что это такое? Это эссе, в котором вы рассказываете о себе. В тексте можно сообщить о своих увлечениях, мотивах, принципах и целях в жизни.

Факты ICTV расскажут вам, как правильно написать мотивационное письмо на работу.