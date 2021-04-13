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Как написать мотивационное письмо на работу
Факты / Lifestyle
Дарина Реготун |
Как написать мотивационное письмо на работу

Как написать мотивационное письмо на работу

Иногда при приеме на работу вас могут попросить не только показать хорошее резюме и выполнить тесты, но и предоставить мотивационное письмо. На западе это уже давно обычная практика.

В Украине такое могут попросить только в больших или международных компаниях. Однако бывают случаи, когда на маленьком предприятии работодатель может предложить вам написать мотивационное письмо.

Что это такое? Это эссе, в котором вы рассказываете о себе. В тексте можно сообщить о своих увлечениях, мотивах, принципах и целях в жизни.

Факты ICTV расскажут вам, как правильно написать мотивационное письмо на работу.

Шаг 1. Напишите шапку мотивационного письма

Понятно, что мотивационное письмо вы не можете писать в никуда. Поэтому стоит указать, кому адресован этот документ и от кого он.

Шаг 2. Вступительная часть

Сначала лучше указать причину составления вашего мотивационного письма. Почему вы его пишете? Хорошо прописанная цель является весомым шагом к успеху.

Шаг 3. Основная часть

После описания цели стоит рассказать, кем вы работали, какой есть опыт и умения. Можете описать ваши хобби и увлечения, если думаете, что они будут полезны для компании.

Здесь не нужно преуменьшать свои достижения. Нужно писать все, что умеете, по максимуму. Но не стоит и украшать. Все должно быть правдиво.

Работодатель должен видеть, что мотивационное письмо пишет специалист, благодаря чему захочет взять вас на работу.

Шаг 4. Мотивационная часть

Если достижений немного, но вы очень хотите получить работу в компании, в которую пишете письмо, то стоит обратить внимание на мотивационную часть.

Здесь вы рассказываете, почему вакансия вас заинтересовала. Что вы готовы сделать для компании и что получить от нее. Хорошая мотивация — всегда привлекает!

Шаг 5. Завершение

В конце мотивационного письма стоит поблагодарить читателя за внимание. Можно поставить дату написания, фамилию с инициалами и подпись.

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