Как подать документы на грин карту — Инструкция

Регистрационную анкету на грин-карту необходимо заполнять латинскими буквами. Сама анкета состоит из нескольких частей. Первая касается личных данных. Ответить придется на 15 вопросов.

Вторую часть анкеты необходимо будет заполнить, если вы указали мужа/жену или детей.

Имя и фамилию нужно указать так, как они написаны в загранпаспорте (все участники лотереи должны иметь действующий загранпаспорт, — Ред.).

Далее выбрать пол и дату рождения.

Указывать город, где вы родились, нужно так, как он называется сейчас. То есть, если в свидетельстве о рождении написано Днепропетровск, то в анкете нужно писать Dnipro. Рекомендуется писать через тире старое и новое название. Например Dnipropetrovsk — Dnipro.

Если вы родились в маленьком городе или поселке, то нужно указывать только его название — без области или района.

В графе Страна рождения нужно указывать современное название страны. То есть, если вы родились в СССР, но являетесь гражданином Украины, то выбираете Ukraine. Так же выбираете страну, резидентом которой вы являетесь и которая может участвовать в лотерее.

Также необходимо указать данные с загранпаспорта и загрузить собственное фото, на котором лицо смотрит прямо в камеру и находится на белом фоне.

В пункте Почтовый адрес можно указать как собственный адрес, так и родственников или друзей.

Далее следует выбрать страну, в которой вы проживаете на момент заполнения анкеты. Не следует путать с гражданством и местом рождения.

Также необходимо указать рабочий номер телефона (мобильный или домашний) и электронный адрес.

В анкете нужно указать фактический уровень образования на момент заполнения заявки, количество детей, если они есть, и семейное положение — Unmarried (не женат/не замужем), Married (женат/замужем), Divorced (разведен/на), Widowed (вдовец/вдова). Статус Legally Separated в Украине юридически не закреплен, поэтому его избрание может привести к дисквалификации заявки.

Если вы указали супруга/супругу или детей, то откроется вторая часть заявки. Ее принцип заполнения аналогичный, как и у основного заявителя.

Когда все готово, нажимаете Continue. После этого вы сможете еще раз проверить свои данные и исправить ошибки, если обнаружите.

Далее следует нажать Submit и получить регистрационный номер.