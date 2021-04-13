Как подать документы на грин карту — Инструкция

Подача заявки на грин-карту
Чтобы подать заявку на участие в лотерее грин-карт, нужно заполнить и отправить форму DS-5501. Электронная форма регистрации для грин-карт доступна только онлайн на сайте E-DV dvprogram.state.gov.
Заявку на грин-карту следует заполнять полностью, иначе ее могут дисквалифицировать. Если кандидат решит схитрить и подаст более одной заявки, его тоже дисквалифицируют.
Результатом успешно зарегистрированной заявки будет страница подтверждения на экране, которая будет содержать имя заявителя и уникальный номер подтверждения.
Страницу с подтверждением об участии нужно распечатать и убедиться, что вы сохранили номер подтверждения.
Заполнение анкеты на грин-карту
Регистрационную анкету на грин-карту необходимо заполнять латинскими буквами. Сама анкета состоит из нескольких частей. Первая касается личных данных. Ответить придется на 15 вопросов.
Вторую часть анкеты необходимо будет заполнить, если вы указали мужа/жену или детей.
Имя и фамилию нужно указать так, как они написаны в загранпаспорте (все участники лотереи должны иметь действующий загранпаспорт, — Ред.).
Далее выбрать пол и дату рождения.
Указывать город, где вы родились, нужно так, как он называется сейчас. То есть, если в свидетельстве о рождении написано Днепропетровск, то в анкете нужно писать Dnipro. Рекомендуется писать через тире старое и новое название. Например Dnipropetrovsk — Dnipro.
Если вы родились в маленьком городе или поселке, то нужно указывать только его название — без области или района.
В графе Страна рождения нужно указывать современное название страны. То есть, если вы родились в СССР, но являетесь гражданином Украины, то выбираете Ukraine. Так же выбираете страну, резидентом которой вы являетесь и которая может участвовать в лотерее.
Также необходимо указать данные с загранпаспорта и загрузить собственное фото, на котором лицо смотрит прямо в камеру и находится на белом фоне.
В пункте Почтовый адрес можно указать как собственный адрес, так и родственников или друзей.
Далее следует выбрать страну, в которой вы проживаете на момент заполнения анкеты. Не следует путать с гражданством и местом рождения.
Также необходимо указать рабочий номер телефона (мобильный или домашний) и электронный адрес.
В анкете нужно указать фактический уровень образования на момент заполнения заявки, количество детей, если они есть, и семейное положение — Unmarried (не женат/не замужем), Married (женат/замужем), Divorced (разведен/на), Widowed (вдовец/вдова). Статус Legally Separated в Украине юридически не закреплен, поэтому его избрание может привести к дисквалификации заявки.
Если вы указали супруга/супругу или детей, то откроется вторая часть заявки. Ее принцип заполнения аналогичный, как и у основного заявителя.
Когда все готово, нажимаете Continue. После этого вы сможете еще раз проверить свои данные и исправить ошибки, если обнаружите.
Далее следует нажать Submit и получить регистрационный номер.
Проверка статуса заявки
Все участники лотереи, которые заполнили заявку, могут проверить ее статус с помощью Entrant Status check на странице EDV dvprogram.state.gov начиная с мая того года, который следующий после года подачи заявки.
Если заявитель потеряет номер подтверждения, то не сможете проверить статус заявки. Повторно информация, которая содержалась на странице подтверждения, не отправляется.
Сбор необходимых документов
Сбор документов на Green Card рекомендуется начать как можно быстрее.
Заявители и их супруги, а также дети на собеседование должны принести следующие документы.
Важно: переводы документов делать не нужно, если они выданы на украинском, английском или русском языках. Если нужно предоставить копии документов, то имеются в виду обычные ксерокопии, без нотариального заверения.
Перечень документов для грин-карты:
- Заграничный паспорт, зарегистрированный на доставку курьерской службой TMM;
- Две фотографии 5×5 см, сделанные не ранее чем полгода назад, вырезанные и подписанные с обратной стороны на английском языке (фамилия и имя, — Ред.);
- Медицинское обследование;
- Внутренний украинский паспорт или идентификационная карточка;
- Свидетельство о рождении и копия;
- Свидетельство(а) о браке и/или справка(и) об изменении фамилии и копии. Предоставляются оригинал и копия на каждого человека;
- Свидетельство(а) о разводе или смерти и их копии;
- Справка(и) о несудимости. Предоставляются только оригиналы. Все заявители с предыдущими задержаниями, арестами или судимостями (даже если судимость отменена) должны предоставить необходимые документы из полиции с переводом на английский язык;
- Военный билет и копия;
- Свидетельство об усыновлении и копия;
- Все документы, касающиеся рождения, усыновления и родительских прав, включая разрешение от отца, который не будет сопровождать ребенка в путешествии;
- Аттестаты, дипломы и другие документы об образовании из всех учебных заведений, где учился заявитель, или доказательства о надлежащем опыте работы — оригиналы и копии. Все документы об образовании следует подавать с приложениями и их копиями;
- Все документы относительно незаконного пребывания в США, включая депортацию — только оригиналы;
- Доказательства того, что лицо не находится в США на государственном содержании. Например, документы о собственности, сбережения, формы І-134 Документ о финансовой поддержке от родственника или друга, который живет в США и/или письменное предложение о трудоустройстве от работодателя в США — только оригиналы;
- Плата за диверсификационную визу (грин-карту, — Ред.) $330, оплачивается в посольстве США.
Собеседование в посольстве США
Если вы среди счастливчиков, которые получили шанс на так называемую американскую мечту, то дальше вас ждет собеседование в посольстве США.
Заявители, которые обращаются за диверсификационной визой, должны пройти обязательный медицинский осмотр, включая обязательные прививки.
Для прохождения медицинского осмотра нужно самостоятельно назначить дату и время. С указаниями и инструкциями по прохождению медицинского осмотра в Украине можно ознакомиться на сайте посольства США.
К собеседованию в посольстве США следует тщательно подготовиться. Важно выполнять все дополнительные инструкции по подготовке для тех, кто обращается за иммиграционными визами.
На собеседование нужно принести:
- Загранпаспорта, которые действуют не менее шести месяцев после даты планируемого въезда в США, для каждого члена семьи, который подается на визу.
- Оригинальные гражданские документы и копии, как определено в перечне необходимых документов.
Всем победителям лотереи грин-карт рекомендуют использовать страницу Entrant Status check www.dvlottery.state.gov, чтобы узнать дату своего собеседования и прийти в посольство США полностью подготовленным.
Оплата виз
Единственная плата за участие в DV-программе — $330, которая уплачивается каждым заявителем во время собеседования в консульском отделе.
Въезд в США
Лица, получившие диверсификационную визу, должны заплатить $220 Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) за услуги по обработке, хранению и регистрации иммиграционного пакета, а также изготовлению и выдаче документов, таких как Green Card.
Оплату необходимо осуществить до поездки в США. На сайте USCIS подробно описано, как осуществлять оплату, а также контактная информация в случае возникновения вопросов.
Путешественники с производными визами не могут пересекать границу прежде, чем ее пересечет главный получатель.
В пункте пересечения границы инспектор Департамента внутренней безопасности США откроет иммиграционный пакет, проверит наличие документации, снимет отпечатки пальцев, после чего решит, сможет ли лицо попасть в США.
После получения разрешения лицо становится легальным резидентом. Этот статус вначале подтверждается въездным штампом вместе с использованной иммиграционной визой в паспорте иммигранта.
Карточка постоянного жителя выпускается позже и служит более постоянным подтверждением статуса постоянного жителя.