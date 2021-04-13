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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Какой праздник 14 апреля

14 апреля православные верующее чтят память преподобной Марии Египетской.

Какой праздник 14 апреля

Также 14 апреля христиане восточного обряда празднуют Великий вторник или Страстный вторник. Это второй день Страстной седмицы — последней недели сорокадневного поста, который заканчивается Пасхой.

Именины 14 апреля: Мария, Марк, Макар, Макарий, Ефим, Авраам, Мелетий, Абрам, Эльвира, Гордей.

Народные приметы на 14 апреля:

  • Разливаются воды 14 апреля — будет много травы;
  • Звездное и ясное небо — будет благодатное лето и удастся собрать богатый урожай;
  • Во время заката видно молнию — утром будет дождь;
  • Бурный паводок 14 апреля — рыбалка будет удачной;
  • Гроза в этот день — лето будет засушливым;
  • Лед быстро сходит — год будет легким и красивым;
  • Утки и гуси раньше вернулись — жди потепления;
  • Громко ревет скот — это предвещает ненастье;
  • Редкий и короткий гром — признак, который свидетельствует, что погода будет теплой и солнечной;
  • Пчелы вылетели рано — жди теплой весны.
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Что нельзя делать 14 апреля:

  • Нельзя петь и танцевать;
  • Запрещается веселиться;
  • Употреблять спиртные напитки.

Праздники в мае

Май 2021 года щедр на государственные праздники — Международный день солидарности трудящихся, Пасха и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Благодаря им у украинцев будет три дополнительных выходных. 1 и 2 мая приходятся на субботу и воскресенье, поэтому понедельник и вторник, 3 и 4 мая, также будут выходными.

Полный календарь праздников на май 2021, смотрите на сайте Факты ICTV.

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