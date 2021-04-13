14 апреля православные верующее чтят память преподобной Марии Египетской.

Также 14 апреля христиане восточного обряда празднуют Великий вторник или Страстный вторник. Это второй день Страстной седмицы — последней недели сорокадневного поста, который заканчивается Пасхой.

Именины 14 апреля: Мария, Марк, Макар, Макарий, Ефим, Авраам, Мелетий, Абрам, Эльвира, Гордей.

Народные приметы на 14 апреля:

Разливаются воды 14 апреля — будет много травы;

Звездное и ясное небо — будет благодатное лето и удастся собрать богатый урожай;

Во время заката видно молнию — утром будет дождь;

Бурный паводок 14 апреля — рыбалка будет удачной;

Гроза в этот день — лето будет засушливым;

Лед быстро сходит — год будет легким и красивым;

Утки и гуси раньше вернулись — жди потепления;

Громко ревет скот — это предвещает ненастье;

Редкий и короткий гром — признак, который свидетельствует, что погода будет теплой и солнечной;

Пчелы вылетели рано — жди теплой весны.

Читайте Календарь праздников на апрель 2021 года

Что нельзя делать 14 апреля:

Нельзя петь и танцевать;

Запрещается веселиться;

Употреблять спиртные напитки.

Праздники в мае

Май 2021 года щедр на государственные праздники — Международный день солидарности трудящихся, Пасха и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Благодаря им у украинцев будет три дополнительных выходных. 1 и 2 мая приходятся на субботу и воскресенье, поэтому понедельник и вторник, 3 и 4 мая, также будут выходными.

Полный календарь праздников на май 2021, смотрите на сайте Факты ICTV.