День ангела — Марии (14 апреля): поздравления и значение имени

14 апреля празднуют день ангела Марии. Имя древнееврейского происхождения и означает желательная, горькая, беззаботная.
Маша излучает тепло, ласку и внимание окружающим. Она всегда готова помочь человеку, которого постигла беда.
Женщина с этим именем верная жена и преданная мать. Дети отвечают ей взаимностью, всегда выступают на ее стороне.
Неудачи и поражения расстраивают Машуню, но трагедии из этого она не делает. За себя может постоять, в обиду ни себя, ни своих близких не даст.
Мария — хороший организатор. Она способна достичь успехов в административной работе. Добивается профессиональных успехов в педагогике, медицине и бизнесе.
Ко дню ангела Факты ICTV подготовили яркие открытки и оригинальные поздравления в СМС. Поэтому не забудьте поздравить коллегу или подругу Марию с именинами — им однозначно будет приятно!
Поздравления с днем ангела Марии
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Маша, будь всегда счастливой,
Бесконечно позитивной,
Обаятельной, цветущей,
Обязательно везучей!
Никогда не огорчайся,
Выше нос и улыбайся!
Пусть тебя удача любит,
И вся жизнь прекрасной будет!
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Сегодня, дорогая Маша,
Лови приятные моменты!
Нет никого на свете краше,
Лишь для тебя все комплименты!
Пускай блистают твои глазки,
Цветет улыбка на устах!
Пусть дарит мир цветные краски,
А все, что было лишь в мечтах,
Легко в реальность воплотится!
Поет от счастья пусть душа,
А сердце будет звонко биться,
Ведь жизнь безумно хороша!
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Машенька, поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы каждый день твоей жизни задавал ритм счастья и веселья, чтобы каждая твоя идея была залогом большого успеха и процветания. Мария, пусть твое сердце безустанно верит в чудо, и это чудо пусть непременно происходит с тобой.
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Мария, поздравляю! Желаю тебе прекрасной, радостной жизни, любви и счастья, достатка и удачи. Пусть перед тобой откроются прекрасные возможности выстроить блестящую карьеру и чудесные личные отношения. Успехов тебе, вдохновения, мудрых решений!
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Церковный календарь 2021
2 мая отмечают главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение.
Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.
Детальный церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.