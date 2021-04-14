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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

День ангела Марии: поздравления в СМС и картинках

14 апреля празднуют день ангела Марии. Имя древнееврейского происхождения и означает желательная, горькая, беззаботная.

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Маша излучает тепло, ласку и внимание окружающим. Она всегда готова помочь человеку, которого постигла беда.

Женщина с этим именем верная жена и преданная мать. Дети отвечают ей взаимностью, всегда выступают на ее стороне.

Неудачи и поражения расстраивают Машуню, но трагедии из этого она не делает. За себя может постоять, в обиду ни себя, ни своих близких не даст.

Мария — хороший организатор. Она способна достичь успехов в административной работе. Добивается профессиональных успехов в педагогике, медицине и бизнесе.

Ко дню ангела Факты ICTV подготовили яркие открытки и оригинальные поздравления в СМС. Поэтому не забудьте поздравить коллегу или подругу Марию с именинами — им однозначно будет приятно!

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Поздравления с днем ​​ангела Марии 

День ангела — Марии (14 апреля): поздравления и значение имени

***

Маша, будь всегда счастливой,
Бесконечно позитивной,
Обаятельной, цветущей,
Обязательно везучей!

Никогда не огорчайся,
Выше нос и улыбайся!
Пусть тебя удача любит,
И вся жизнь прекрасной будет!

***

День ангела — Марии (14 апреля): поздравления и значение имени

***

Сегодня, дорогая Маша,
Лови приятные моменты!
Нет никого на свете краше,
Лишь для тебя все комплименты!
Пускай блистают твои глазки,
Цветет улыбка на устах!
Пусть дарит мир цветные краски,
А все, что было лишь в мечтах,
Легко в реальность воплотится!
Поет от счастья пусть душа,
А сердце будет звонко биться,
Ведь жизнь безумно хороша!

***

День ангела — Марии (14 апреля): поздравления и значение имени

***

Машенька, поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы каждый день твоей жизни задавал ритм счастья и веселья, чтобы каждая твоя идея была залогом большого успеха и процветания. Мария, пусть твое сердце безустанно верит в чудо, и это чудо пусть непременно происходит с тобой.

***

День ангела — Марии (14 апреля): поздравления и значение имени

***

Мария, поздравляю! Желаю тебе прекрасной, радостной жизни, любви и счастья, достатка и удачи. Пусть перед тобой откроются прекрасные возможности выстроить блестящую карьеру и чудесные личные отношения. Успехов тебе, вдохновения, мудрых решений!

***

День ангела — Марии (14 апреля): поздравления и значение имени

Церковный календарь 2021

2 мая отмечают главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение.

Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.

Детальный церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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