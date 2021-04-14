14 апреля Google посвятил дудл Иоганну Гутенбергу. К слову, это не его дата рождения или смерти. В этот день в 2000 году Музей Гутенберга открыл выставку посвященную изобретателю.
Немецкий ювелир Иоганн Гутенберг вошел в историю, как изобретатель первого механического печатного станка подвижного типа. Именно его изобретение стало первым шагом к тому, чтобы книги, а вместе с ними и образование, стали более доступным.
Революция в книгоиздательстве произошло в XV веке.
К сожалению, о биографии Гутенберга известно не так много. Следователи так и не смогли установить его точную дату рождения. Известно, что он родился около 1400 года в Германии в городе Майнц. На пропитание Иоганн Гутенберг зарабатывал мастером по металлу в ювелирной сфере.
В конце 1430-х он начал работать над устройством для печали.
Почему машина Гутенберга уникальна
Иоганн Гутенберг создал свою машину на базе винного пресса. До этого для печати книг использовали вырезанные вручную деревянные буквенные и графические блоки. Гутенберг же заменил их на литые металлические отдельные буквы, которые были сменными и подвижными.
Его изобретение позволило только до XVI века напечатать 200 млн книг. Это небывалые объемы для тех времен.
151 год Музею-метрополитену
13 апреля Google посвятил дудл Музею искусств Метрополитен, который расположен в городе Нью-Йорк (США). Это один из самых популярных и наиболее посещаемых художественных музеев в мире.
Музей искусств Метрополитен был основан в 1870 году, а через десять лет открылось первое помещение. Его площадь — 18 га, на которой размещено более трех млн экспонатов.