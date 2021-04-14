14 апреля Google посвятил дудл Иоганну Гутенбергу. К слову, это не его дата рождения или смерти. В этот день в 2000 году Музей Гутенберга открыл выставку посвященную изобретателю.

Немецкий ювелир Иоганн Гутенберг вошел в историю, как изобретатель первого механического печатного станка подвижного типа. Именно его изобретение стало первым шагом к тому, чтобы книги, а вместе с ними и образование, стали более доступным.

Революция в книгоиздательстве произошло в XV веке.

К сожалению, о биографии Гутенберга известно не так много. Следователи так и не смогли установить его точную дату рождения. Известно, что он родился около 1400 года в Германии в городе Майнц. На пропитание Иоганн Гутенберг зарабатывал мастером по металлу в ювелирной сфере.

В конце 1430-х он начал работать над устройством для печали.

Почему машина Гутенберга уникальна

Иоганн Гутенберг создал свою машину на базе винного пресса. До этого для печати книг использовали вырезанные вручную деревянные буквенные и графические блоки. Гутенберг же заменил их на литые металлические отдельные буквы, которые были сменными и подвижными.

Его изобретение позволило только до XVI века напечатать 200 млн книг. Это небывалые объемы для тех времен.

151 год Музею-метрополитену