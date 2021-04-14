PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Кто такой Гутенберг и почему Google посвятил ему дудл

14 апреля Google посвятил дудл Иоганну Гутенбергу. К слову, это не его дата рождения или смерти. В этот день в 2000 году Музей Гутенберга открыл выставку посвященную изобретателю.

Кто такой Гутенберг и почему Google посвятил ему дудл

Немецкий ювелир Иоганн Гутенберг вошел в историю, как изобретатель первого механического печатного станка подвижного типа. Именно его изобретение стало первым шагом к тому, чтобы книги, а вместе с ними и образование, стали более доступным.

Революция в книгоиздательстве произошло в XV веке.

Читайте
Stack: Google запустил программу оцифровки документов

К сожалению, о биографии Гутенберга известно не так много. Следователи так и не смогли установить его точную дату рождения. Известно, что он родился около 1400 года в Германии в городе Майнц. На пропитание Иоганн Гутенберг зарабатывал мастером по металлу в ювелирной сфере.

В конце 1430-х он начал работать над устройством для печали.

Почему машина Гутенберга уникальна

Иоганн Гутенберг создал свою машину на базе винного пресса. До этого для печати книг использовали вырезанные вручную деревянные буквенные и графические блоки. Гутенберг же заменил их на литые металлические отдельные буквы, которые были сменными и подвижными.

Его изобретение позволило только до XVI века напечатать 200 млн книг. Это небывалые объемы для тех времен.

151 год Музею-метрополитену

13 апреля Google посвятил дудл Музею искусств Метрополитен, который расположен в городе Нью-Йорк (США). Это один из самых популярных и наиболее посещаемых художественных музеев в мире.

Музей искусств Метрополитен был основан в 1870 году, а через десять лет открылось первое помещение. Его площадь — 18 га, на которой размещено более трех млн экспонатов.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка