Здание Киевской городской государственной администрации подсветили цветами флага Израиля ко Дню независимости государства.

Световую инсталляцию открыли мэр Киева Виталий Кличко совместно с послом Израиля в Украине Джоэлом Лионом.

В КГГА отмечают, что киевская мэрия будет подсвечена сине-белым цветом до 6.00 утра 15 апреля.

— Мы гордимся, что у нашей страны есть такой надежный партнер как Израиль. Это сотрудничество очень важно для нас, — отметил мэр столицы.

Независимость Израиля объявили 14 мая 1948 года. Однако каждый год дата этого праздника может меняться — в 2021 году День независимости Израиля приходится на 15 апреля.











Киевскую мэрию подсветили цветами флага Израиля / 3 фотографии

Поездки в Израиль по зеленым паспортам

Украина готова рассмотреть инициативу восстановления поездок в Израиль по зеленым паспортам, которые сейчас получают израильтяне, получившие две прививки вакциной против коронавируса.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отметил, что взаимное признание так называемых зеленых паспортов будет полезным для экономик обеих стран.