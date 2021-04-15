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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Киевскую мэрию подсветили цветами флага Израиля

Здание Киевской городской государственной администрации подсветили цветами флага Израиля ко Дню независимости государства.

Киевскую мэрию подсветили цветами флага Израиля

Световую инсталляцию открыли мэр Киева Виталий Кличко совместно с послом Израиля в Украине Джоэлом Лионом.

В КГГА отмечают, что киевская мэрия будет подсвечена сине-белым цветом до 6.00 утра 15 апреля.

— Мы гордимся, что у нашей страны есть такой надежный партнер как Израиль. Это сотрудничество очень важно для нас, — отметил мэр столицы.

Независимость Израиля объявили 14 мая 1948 года. Однако каждый год дата этого праздника может меняться — в 2021 году День независимости Израиля приходится на 15 апреля.

  • Киевскую мэрию подсветили цветами флага Израиля
  • Киевскую мэрию подсветили цветами флага Израиля
  • Киевскую мэрию подсветили цветами флага Израиля
  • Киевскую мэрию подсветили цветами флага Израиля
  • Киевскую мэрию подсветили цветами флага Израиля
  • Киевскую мэрию подсветили цветами флага Израиля
Киевскую мэрию подсветили цветами флага Израиля / 3 фотографии

Поездки в Израиль по зеленым паспортам

Украина готова рассмотреть инициативу восстановления поездок в Израиль по зеленым паспортам, которые сейчас получают израильтяне, получившие две прививки вакциной против коронавируса.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отметил, что взаимное признание так называемых зеленых паспортов будет полезным для экономик обеих стран.

Источник: КГГА

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