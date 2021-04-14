Новый всплеск вируса и очередной локдаун снова внесли коррективы не только в наш рабочий график, но и в привычки питания. Ведь посидеть в кафе или любимом ресторанчике уже не получится.

Неудивительно, что популярными стали службы доставки. Но, что нам могут привезти в цветных рюкзаках-термосумках? Заказанные блюда могут быть с недовесом, иметь ненадлежащий вид и чек может быть недействительным.

Генеральный менеджер одного из популярных сервисов доставки Дмитрий Расновський говорит, что чаще всего украинцы заказывают блюда из американской кухни — бургеры и картофель, не теряют позиций и итальянская и азиатская кухни.

Продолжают в карантин работать и киоски с шаурмой, качество которых преимущественно сомнительное. Ингредиенты там могут быть не первой свежести, а мясо жариться не при нужной температуре 110°, а едва дотягивать до 70°. Антисанитария же в таких киосках вообще является верным союзником.

Но это украинцев не останавливает и они продолжают лакомиться фастфудом. Да и не брезгуют такими блюдами не только обычные граждане, но и политики. Хотдоги, бургеры и шаурму едят президенты и министры.

Эксперты уверяют, что удивительного ничего нет. Политики с фастфудом в руках — древняя технология показать народу, что мы такие же как и вы. Ближе к людям был и сорок четвёртый президент США Барак Обама, который любил полакомиться бургерами в ближайшей Вашингтонской забегаловке.

Но пользы, мягко говоря, немного, — утверждают диетологи, для которых фастфуд — головная боль.

— При регулярном употреблении у человека начинается нарушение обмена жиров и углеводов. Начинает нарастать масса тела, особенно в области живота, — говорит врач-диетолог Оксана Скитальськая.

Однако как бы то ни было не все так плохо, всегда есть что-то хорошее. Есть и ответственные производители, которые накормят вас качественным фаст и стрит фудом, главное сильно не увлекаться.

Также, как доставка блюд помогает выживать ресторанному бизнесу, рассказал известный ресторатор Дмитрий Борисов в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.