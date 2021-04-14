Погода на 14 апреля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

14 апреля в Украине днем в южных, восточных и центральных областях будет солнечная погода. В северных и западных областях ожидается дождь.

Синоптики прогнозируют, что во всех областях Украины может быть немного ветрено. По этой причине нужно прикрывать голову, а также уши.

14 апреля днем на юге будет температура от +10 до +15, на востоке от +12 до +17, в центре от +14 до +16, на севере от +13 до +17, на западе от +6 до +14. В Киеве днем будет солнечно, температура от +14 до +16.

Ночью на территории Украины во всех областях похолодает — температура опустится на около десяти градусов, также в западных областях продолжится дождь.

На юге ночью температура от +5 до +8, на востоке от +5 до +9, в центре от +7 до +9, на севере от +6 до +9, на западе от +2 до +8. В Киеве ночью без существенных осадков, температура от +7 до +9.

Погода в апреле

В Украине погода в апреле будет слегка неустойчивой — в разных областях одновременно может быть солнечная погода и дождь, которые будут сменять друг друга.

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, улучшение и стабилизация погоды будет после 15 апреля. Тогда температура воздуха станет более теплой. Ожидается, что отдельные дни будут особенно теплыми.