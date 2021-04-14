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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Укрзализныця запускает поезд из Львова в Ужгород — дата

Укрзализныця с 16 апреля возобновляет движение регионального поезда, который будет курсировать из Львова в Ужгород.

Укрзалізниця

Поезд № 829/830, который был отменен еще год назад, будет отправляться из Ужгорода в 05.13 каждый день, кроме среды и прибывать во Львов в 10.59.

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В обратном направлении поезд будет курсировать ежедневно, кроме вторника. Отправление из Львова в 16.37, прибытие в Ужгород в 22.22.

Кроме Львова и Ужгорода поезд № 829/830 будет делать такие остановки:

  • Николаев-Днестровский
  • Стрый;
  • Сколе;
  • Тухля;
  • Славское;
  • Лавочное;
  • з.п. Опорец;
  • Воловец;
  • Свалява;
  • з.п. Карпаты;
  • Мукачево;
  • Батево;
  • Чоп.

Цена билетов стартует с 75 грн, а поезд насчитывает восемь вагонов.

Изменения в расписании поездов

Укрзализныця внесла изменения в расписание и отменила некоторые поезда дальнего следования.

Также, перед летним сезоном перевозок УЗ запланировала новые маршруты:

  • № 77/78 Харьков — Мариуполь,
  • № 119/120 Львов — Запорожье,
  • № 719/720 Харьков — Киев,
  • № 19/20 Попасная — Киев (увеличена периодичность курсирования — по четным дням недели).

Все детали изменений в расписании поездов Укрзализныци смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Укрзализныця

Фото: УЗ

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