Укрзализныця запускает поезд из Львова в Ужгород — дата

Укрзализныця с 16 апреля возобновляет движение регионального поезда, который будет курсировать из Львова в Ужгород.
Поезд № 829/830, который был отменен еще год назад, будет отправляться из Ужгорода в 05.13 каждый день, кроме среды и прибывать во Львов в 10.59.
В обратном направлении поезд будет курсировать ежедневно, кроме вторника. Отправление из Львова в 16.37, прибытие в Ужгород в 22.22.
Кроме Львова и Ужгорода поезд № 829/830 будет делать такие остановки:
- Николаев-Днестровский
- Стрый;
- Сколе;
- Тухля;
- Славское;
- Лавочное;
- з.п. Опорец;
- Воловец;
- Свалява;
- з.п. Карпаты;
- Мукачево;
- Батево;
- Чоп.
Цена билетов стартует с 75 грн, а поезд насчитывает восемь вагонов.
Изменения в расписании поездов
Укрзализныця внесла изменения в расписание и отменила некоторые поезда дальнего следования.
Также, перед летним сезоном перевозок УЗ запланировала новые маршруты:
- № 77/78 Харьков — Мариуполь,
- № 119/120 Львов — Запорожье,
- № 719/720 Харьков — Киев,
- № 19/20 Попасная — Киев (увеличена периодичность курсирования — по четным дням недели).
Все детали изменений в расписании поездов Укрзализныци смотрите в материале Фактов ICTV.