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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |
Великий пост 2021: правила, запреты и как молиться

Великий пост 2021: правила, запреты и как молиться

Когда и что можно есть в Великий пост 2021, правила и запреты, что делать и какие молитвы читать в этот период — в материале Фактов ICTV.

Когда Великий пост 2021

В 2021 году пост перед Пасхой начинается 15 марта и заканчивается 1 мая.

Сколько длится пост

Великий пост хоть и начинается ежегодно в разное время, всегда длится 48 дней, то есть семь недель без одного дня.

Части Великого поста:

  • Четыредесятница (первые 40 дней символизируют поход Иисуса Христа в пустыню);
  • Лазарева суббота (один день – Вербная суббота перед Вербным воскресеньем);
  • Вход Господень в Иерусалим (один день — Вербное воскресенье, за неделю до Пасхи);
  • Страстная неделя, символизирующая последние семь дней жизни Христа (шесть дней — всю неделю с понедельника по субботу перед Светлым Христовым Воскресение).

Как правильно поститься

Главная цель поста — очищение души через ограничения в еде и молитву перед главным праздником для христиан.

Поэтому перед началом обязательно надо обратиться за благословением к священнослужителю, исповедоваться и причаститься, иначе это будет просто диета.

Церковники советуют есть один раз в день — вечером, на выходных разрешается обедать и ужинать.

В этот период запрещено любое мясо и продукты животного происхождения (молоко, молочные продукты и яйца).

Рыбу можно только 7 апреля (Благовещение) и 12 апреля (Вербное воскресенье), в Лазареву субботу (11 апреля) — икру.

В блюда нельзя добавлять специи — острые блюда в Великий пост запрещены, как и сладости — пирожные, конфеты и бисквитное печенье.

Алкогольные напитки нельзя в будни первых шести недель поста и все дни Страстной (седьмой) недели. На выходных можно немного вина.

Пост по дням:

  • понедельник, среда, пятница — сухоядение (вода, черный хлеб, фрукты и овощи).
  • вторник, четверг — горячая пища без масла.
  • суббота, воскресенье — горячая пища с маслом, вино.

Поститься нельзя беременным женщинам и кормящим грудью, военнослужащим, детям до 12 лет, пожилым людям, людям после операции и тяжелобольным. Но все индивидуально.

Что можно и нельзя делать в пост

Запреты в Великий пост затрагивают не только рацион питания:

  • избегайте громких разговоров, сквернословия и конфликтов;
  • нельзя таить обиды, думать о плохом, завидовать и врать;
  • желательно отказаться от секса;
  • забудьте о вредных привычках (курение и употребление спиртных напитков);
  • постарайтесь отказаться от праздников;
  • запрещено венчаться и гулять свадьбы.

Это время духовного очищения, поэтому надо усердно молиться, ходить в церковь и делать добрые дела.

Какие продукты можно употреблять в пост

  • Белки животного происхождения заменяем растительными — бобовые, орехи, грибы и баклажаны.
  • Черный хлеб и злаковые хлебцы.
  • Каши из различных круп (гречневая, овсяная, рисовая, кукурузная, пшеничная, ячневая).
  • Сезонные овощи и фрукты.
  • Соленые и маринованные овощи — огурцы, помидоры, квашеная капуста.
  • Компоты, фруктовые кисели, варенье, джемы.
  • Мед и сухофрукты.

Однако даже разрешенные продукты нужно употреблять ограниченно и в соответствии с церковными правилами.

Первая неделя Великого поста

Отличается особой строгостью. Это время усердной молитвы. Верующие стараются ходить в церковь каждый день, чтобы в субботу или воскресенье исповедоваться и причаститься.

В первые четыре дня поста вечером в храмах читается Великий покаянный канон святителя Андрея Критского, который пронизан осознанием своей греховности.

В пятницу на литургии освящается коливо — отварная пшеница с медом — в память о великомученике Феодоре Тироне, который помогает христианам в соблюдении поста.

Заканчивается первая неделя Великого поста праздником Торжество православия. В этот день нужно благодарить Бога за то, что мы является православными христианами.

Пост в этот период очень строгий. Ранее монахи в монастырях в первые пять дней совсем ничего не ели. Но современному человеку такие ограничения могут только навредить.

Поэтому священники рекомендуют полное воздержание от пищи только в понедельник, во вторник, среду, четверг и пятницу — так называемое сухоядение (сырая пища без масла, фрукты и овощи, орехи, мед, черный хлеб), в субботу можно горячую пищу с маслом, в воскресенье – с вином.

Какие молитвы нужно читать во время Великого поста

К обычным молитвам в будни добавляется Великопостная молитва преподобного Ефрема Сирина, которую читают в церкви на каждом богослужении.

– Господи, Владыка дней моих. Дyх бездействия, грусти, самолюбие не допускай ко мне. Дyх благоразумия и покорности, любви и терпения подари же мне, рабу (е) Твоему (ей) (имя). Господи Боже, накажи меня за грехи мои, но не наказывай за них ближнего моего. Аминь!

Покаяния за совершенные грехи — важная часть духовного очищения. Поэтому надо ежедневно в течение поста произносить молитву о прощении грехов.

— Обращаюсь я, раб (а) Божий(я) (имя), к Тебе, Господь, и от всего сердца прошу Тебя простить грехи мои. Смилуйся надо мной, Царь Небесный, избавь меня от душевных мучений и самоистязания. К Тебе же я обращусь, Сын Божий. Умер Ты за грехи наши и воскрес Ты, чтобы жить вечно. Надеюсь я на помощь Твою и прошу благословить меня. Навсегда Ты Спаситель мой. Аминь!

Утренние молитвы в Великий пост

Каждое утро, особенно в пост, необходимо начинать с молитвы. Создать позитивный настрой и защитить себя от любых неприятностей поможет короткая молитва.

— Господи Боже, будь милостив ко мне грешному. Очисти дyшу мою от грехов, избавь меня от злых помыслов. Защити меня от врагов и от их злодеяний. Верю я в щедрость и доброту Твою, которую даришь Ты нам. Слава Тебе, Боже. Аминь!

Вечерние молитвы во время Великого поста

Завершать день также желательно молитвой.

— Господь Бог, создатель всего живого на земле и Царь Небесный, прости же меня за грехи, совершенные мною за день словом или делом. Даже во сне я, раб (а) Божий (я), не теряю веру в Тебя. Верю, что избавишь Ты меня от грехов да очистишь душу мою. Каждый день надеясь я на защиту Твою. Услышь же молитву мою, ответь на просьбы мои. Аминь.

Перед сном можно обратиться с молитвой к своему Ангелу Хранителю.

— Ангел Хранитель, защитник дyши моей и тела моего. Если я согрешил в этот день, избавь меня от грехов. Не дай Господу Богу гневаться на меня. Помолись за меня, раба (у) Божьего (ю) (имя), перед Господом Богом, попроси его об отпущении грехов моих и защити меня от совершения зла. Аминь.

Фото: Dreamstime

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