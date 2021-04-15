Как написать заявление в полицию — Инструкция

В наше время каждый гражданин может стать потерпевшим от преступления или свидетелем его совершения. Чаще всего человек не задумывается над тем, как правильно подавать заявление в полицию до тех пор, пока сам не столкнется с такой проблемой.

Жертва преступления должна знать, как быстро среагировать на ситуацию и своевременно сообщить об этом полиции.

Исходя из этого, люди должны понимать четкий алгоритм действий для быстрой подачи заявления в полицию и как правильно себя вести, если в отношении вас было совершено преступление.

Факты ICTV расскажут вам, как правильно написать заявление в полицию и чего ожидать после подачи его в участок.