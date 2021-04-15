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Как написать заявление в полицию
Факты / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Как написать заявление в полицию

Как написать заявление в полицию

В наше время каждый гражданин может стать потерпевшим от преступления или свидетелем его совершения. Чаще всего человек не задумывается над тем, как правильно подавать заявление в полицию до тех пор, пока сам не столкнется с такой проблемой.

Жертва преступления должна знать, как быстро среагировать на ситуацию и своевременно сообщить об этом полиции.

Исходя из этого, люди должны понимать четкий алгоритм действий для быстрой подачи заявления в полицию и как правильно себя вести, если в отношении вас было совершено преступление.

Факты ICTV расскажут вам, как правильно написать заявление в полицию и чего ожидать после подачи его в участок.

Как написать заявление в полицию

В написании заявления в полицию нет ничего сложного, если человек понимает четкий алгоритм действий и перечень данных, которые необходимо в нем указать.

В самом заявлении необходимо писать всю информацию точно и четко.

Во время написания заявления в правоохранительные органы данные следует указывать в таком порядке:

  • Название органа, к которому вы обращаетесь в заявлении;
  • фамилия, имя, отчество заказчика;
  • адрес и номер телефона для обратной связи;
  • четкое и краткое описание событий и обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении правонарушения;
  • предварительная правовая квалификация уголовного преступления с указанием статьи (части статьи) УКУ;
  • важно привести доказательства, подтверждающие описание совершения преступления, например видео, фото или аудио;
  • дата подачи заявления и подпись заказчика.

Как написать заявление в полицию — Инструкция

Если вы подаете заявление лично, необходимо сделать два экземпляра заявления: один принимается правоохранительным органом, а другой должен храниться у вас.

Где можно написать заявление в полицию

Люди, ставшие жертвами преступления, например кражи, мошенничества или вымогательства, должны написать соответствующее заявление.

Написать заявление в полицию можно:

  • лично в самом отделении;
  • самостоятельно и отправить почтой в конкретно указанное отделение полиции;
  •  онлайн в электронном формате.

Для написания заявления в электронном формате вам нужно перейти на сайт Национальной полиции Украины.

После того как вы сообщили о правонарушениях, в полиции должны обязательно составить специальный протокол о его принятии.

После этого дежурные сотрудники обязаны внести всю информацию, которая была изложена в заявлении, в Единый реестр досудебных расследований.

Как узнать статус вашего заявления в полиции Украины

После того, как ваше заявление было зафиксировано и утверждено, вы можете следить за его статусом в Едином реестре досудебных расследований.

Как написать заявление в полицию — Инструкция

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