Как написать заявление в полицию — Инструкция

Как написать заявление в полицию
В написании заявления в полицию нет ничего сложного, если человек понимает четкий алгоритм действий и перечень данных, которые необходимо в нем указать.
В самом заявлении необходимо писать всю информацию точно и четко.
Во время написания заявления в правоохранительные органы данные следует указывать в таком порядке:
- Название органа, к которому вы обращаетесь в заявлении;
- фамилия, имя, отчество заказчика;
- адрес и номер телефона для обратной связи;
- четкое и краткое описание событий и обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении правонарушения;
- предварительная правовая квалификация уголовного преступления с указанием статьи (части статьи) УКУ;
- важно привести доказательства, подтверждающие описание совершения преступления, например видео, фото или аудио;
- дата подачи заявления и подпись заказчика.
Если вы подаете заявление лично, необходимо сделать два экземпляра заявления: один принимается правоохранительным органом, а другой должен храниться у вас.
Где можно написать заявление в полицию
Люди, ставшие жертвами преступления, например кражи, мошенничества или вымогательства, должны написать соответствующее заявление.
Написать заявление в полицию можно:
- лично в самом отделении;
- самостоятельно и отправить почтой в конкретно указанное отделение полиции;
- онлайн в электронном формате.
Для написания заявления в электронном формате вам нужно перейти на сайт Национальной полиции Украины.
После того как вы сообщили о правонарушениях, в полиции должны обязательно составить специальный протокол о его принятии.
После этого дежурные сотрудники обязаны внести всю информацию, которая была изложена в заявлении, в Единый реестр досудебных расследований.
Как узнать статус вашего заявления в полиции Украины
После того, как ваше заявление было зафиксировано и утверждено, вы можете следить за его статусом в Едином реестре досудебных расследований.