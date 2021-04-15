Как передать показания счетчика газа через СМС и интернет — Инструкция

Как передать показатели газа через интернет и СМС

В наше время передать показания счетчика можно не выходя из дома. Этот процесс занимает всего несколько минут.

Передать показания счетчика можно несколькими способами: с помощью смс-сообщений, мобильных приложений и личного кабинета на сайте 104.ua.

Таким образом вы можете сэкономить свое время и не стоять в очереди вашего отделения.

Факты ICTV расскажут, как подать показатели счетчика газа через СМС и интернет.