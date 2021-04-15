Как передать показания счетчика газа через СМС и интернет — Инструкция

Когда подавать показатели счетчика газа
Фиксировать и отправлять показания счетчика необходимо каждый месяц.
Установленный срок представления показателей счетчика — с 1 по 5 число текущего месяца.
В начале каждого месяца подаются показания счетчика за предыдущий месяц.
Фиксация и подача показателей на сегодняшний день занимает три минуты. Это можно делать онлайн с помощью вашего ноутбука или телефона.
Существует несколько удобных способов передачи показаний счетчика:
- отправить смс-сообщение;
- использовать приложение для смартфона;
- использовать личный кабинет на сайте 104.ua.
При внесении показателей газового счетчика необходимо тщательно проверять данные, поскольку в случае ошибки они будут влиять на корректность начислений в компании.
Если показания счетчика в установленные сроки не поступят, газопоставляющая компания автоматически начисляет данные, выходящие из среднего показателя объема потребления газа.
Как передать показатели газа через интернет
Для этого способа вам следует зарегистрироваться на сайте 104.ua.
Нужно открыть главную страницу сайта и найти кнопку Войти.
Далее необходимо нажать на кнопку Создать аккаунт.
Для дальнейших действий вам нужно указать следующие данные:
- название компании — поставщика газа;
- номер лицевого счета;
- сумму последнего платежа за газ или номер счетчика газа;
- адрес вашей электронной почты.
Затем следует указать логин и пароль, который вы будете использовать для входа в свой личный кабинет.
В этом приложении можно максимально быстро подавать показания газового счетчика и просматривать все данные об оплатах за предыдущие месяцы, а также контролировать все изменения на вашем счету.
Второй способ передачи данных — использование мобильных приложений:
- 104 Mobile, если вы используете Android;
- 104 Mobile Light, если вы пользуетесь операционной системой iOS.
Как передать показания газа через смс
Еще один легкий способ передачи показаний счетчика — отправить сообщение на номер 7104.
Для этого вам нужно указать в сообщении номер вашего лицевого счета, который состоит из 10 цифр, поставить пробел и вписать показания счетчика (до пяти цифр) за прошлый месяц.
После этого на ваш смартфон должно прийти сообщение, в котором будет указано, что ваши показания приняты.
Если вы не получили ответ, то следует перепроверить ваши данные и отправить их повторно.