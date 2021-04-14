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Как подать показатели воды в Киевводоканал
Факты / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Как подать показатели воды в Киевводоканал

Как подать показатели воды в Киевводоканал

Каждый месяц киевляне должны передавать показания счетчиков горячей и холодной воды. Подавать показатели можно онлайн, а сам процесс занимает всего несколько минут.

Как подать показатели горячей и холодной воды — смотрите в материале.

Как подать показатели горячей и холодной воды

Сегодня существует 4 способа подачи показателей:

  • через официальный сайт Киевводоканала;
  • через Личный кабинет;
  • с помощью мобильных приложений на смартфонах;
  • позвонить в контакт-центр по телефону: (044) 202-02-02.

Киевводоканал принимает информацию о водопотреблении с 5 числа и до конца текущего месяца.

Как подать показатели воды через официальный сайт

Для этого надо открыть главную страницу сайта vodokanal.kiev.ua и нажать на кнопку Предоставить показатели.

Как подать показатели воды в Киевводоканал — Инструкция

Для начала пользования сервисом необходимо определить и внести тип вашей квитанции и номер личного счета.

Как подать показатели воды в Киевводоканал — Инструкция

После этого нужно внести данные вашего счета, адрес и дать согласие на обработку персональных данных.

Как подать показатели воды в Личном кабинете

Для этого способа необходимо перейти по ссылке и нажать на кнопку Мой кабинет, если вы уже пользовались этим сервисом.

Для регистрации нужно внести только вашу электронную почту, пароль и личный счет или ГИВЦ.

Этот способ удобен тем, что пользователям не нужно каждый раз заново вводить данные личного счета.

Также пользователи сервиса могут следить за историей коммунальных платежей.

Как подать показатели воды через Viber и Telegram

Для подачи показателей холодной и горячей воды в мобильных приложениях вам нужен только доступ в интернет и ваш смартфон.

Для этого способа нужно найти в строке поиска Киевводоканал и начать чат с ботом.

Как подать показатели воды в Киевводоканал — Инструкция

В чат-боте нужно внести свой номер телефона, лицевой счет, полный адрес и текущие показания счетчиков.

После этого бот отправит ваши показатели в Киевводоканал.

Фото: Pixabay

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