Как подать показатели воды в Киевводоканал — Инструкция

Как подать показатели горячей и холодной воды
Сегодня существует 4 способа подачи показателей:
- через официальный сайт Киевводоканала;
- через Личный кабинет;
- с помощью мобильных приложений на смартфонах;
- позвонить в контакт-центр по телефону: (044) 202-02-02.
Киевводоканал принимает информацию о водопотреблении с 5 числа и до конца текущего месяца.
Как подать показатели воды через официальный сайт
Для этого надо открыть главную страницу сайта vodokanal.kiev.ua и нажать на кнопку Предоставить показатели.
Для начала пользования сервисом необходимо определить и внести тип вашей квитанции и номер личного счета.
После этого нужно внести данные вашего счета, адрес и дать согласие на обработку персональных данных.
Как подать показатели воды в Личном кабинете
Для этого способа необходимо перейти по ссылке и нажать на кнопку Мой кабинет, если вы уже пользовались этим сервисом.
Для регистрации нужно внести только вашу электронную почту, пароль и личный счет или ГИВЦ.
Этот способ удобен тем, что пользователям не нужно каждый раз заново вводить данные личного счета.
Также пользователи сервиса могут следить за историей коммунальных платежей.
Как подать показатели воды через Viber и Telegram
Для подачи показателей холодной и горячей воды в мобильных приложениях вам нужен только доступ в интернет и ваш смартфон.
Для этого способа нужно найти в строке поиска Киевводоканал и начать чат с ботом.
В чат-боте нужно внести свой номер телефона, лицевой счет, полный адрес и текущие показания счетчиков.
После этого бот отправит ваши показатели в Киевводоканал.