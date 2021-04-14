Как подать показатели воды в Киевводоканал — Инструкция

Для этого способа необходимо перейти по ссылке и нажать на кнопку Мой кабинет, если вы уже пользовались этим сервисом.

Для регистрации нужно внести только вашу электронную почту, пароль и личный счет или ГИВЦ.

Этот способ удобен тем, что пользователям не нужно каждый раз заново вводить данные личного счета.

Также пользователи сервиса могут следить за историей коммунальных платежей.