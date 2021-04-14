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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Какой праздник 15 апреля

В четверг, 15 апреля, празднуют день Тита. В этот день молятся, чтобы год был успешным, принес процветание и достаток.

Какой праздник 15 апреля

15 апреля — какой сегодня праздник

Ежегодно 15 апреля празднуют Международный день культуры. Также в этот день профессиональный праздник отмечают работники уголовного розыска Украины.

Именины 15 апреля

Именины 15 апреля отмечают Григорий, Егор и Георгий.

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Приметы на 7 апреля

  • На юг 15 апреля летит клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным.
  • Глухарь кричит – ждите богатого урожая.
  • Лед тает и тонет на озерах – будет плохой сбор урожая в этом году.
  • Дергачи 15 апреля кричат – лето плодородным будет.

Что нельзя делать 7 апреля

  • шить и вышивать;
  • ругаться;
  • громко разговаривать;
  • носить откровенную одежду.

Календарь праздников на апрель

В полном календаре праздников на апрель 2021 собраны интересные даты и профессиональные праздники.

Во втором месяце весны поздравляют геологов, веб-мастеров, секретарей и психологов.

Международный день секретаря приходится на 21 апреля, а Всеукраинский день психолога — на 23 апреля.

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