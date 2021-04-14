В четверг, 15 апреля, празднуют день Тита. В этот день молятся, чтобы год был успешным, принес процветание и достаток.
15 апреля — какой сегодня праздник
Ежегодно 15 апреля празднуют Международный день культуры. Также в этот день профессиональный праздник отмечают работники уголовного розыска Украины.
Именины 15 апреля
Именины 15 апреля отмечают Григорий, Егор и Георгий.
Приметы на 7 апреля
- На юг 15 апреля летит клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным.
- Глухарь кричит – ждите богатого урожая.
- Лед тает и тонет на озерах – будет плохой сбор урожая в этом году.
- Дергачи 15 апреля кричат – лето плодородным будет.
Что нельзя делать 7 апреля
- шить и вышивать;
- ругаться;
- громко разговаривать;
- носить откровенную одежду.
Календарь праздников на апрель
В полном календаре праздников на апрель 2021 собраны интересные даты и профессиональные праздники.
Во втором месяце весны поздравляют геологов, веб-мастеров, секретарей и психологов.
Международный день секретаря приходится на 21 апреля, а Всеукраинский день психолога — на 23 апреля.