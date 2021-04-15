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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

День ангела Марии: поздравления в открытках, стихах и СМС

15 апреля именины празднует Мария. Имя имеет древнееврейское происхождение, в переводе означает любимая и упрямая.

День ангела Марии: поздравления в открытках, стихах и СМС

В детстве Мария ранимая, очень часто все принимает близко к сердцу. Даже самые небольшие замечания в ее адрес переносятся очень тяжело.

Иногда она бывает импульсивной, но редко когда жалеет о своих словах. В зрелом возрасте Мария ищет себе достойного мужа. За себя может постоять, в обиду ни себя, ни близких не даст.

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В День ангела Марии Факты ICTV подготовили красивые поздравления в СМС, стихах и открытках.

Поздравление с днем ангела Марии в стихах и СМС

Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе — все тосты,
И пожелания с теплом!

***

Маша, день твой наступил,
Он днем ангела зовется,
В этот праздник много сил
Пусть с небес в тебя вольется.

***

Хочу я просто море счастья
Любимой Машеньке желать,
Живи ты жизнью настоящей,
И знай — не нужно унывать.

***

Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.

Поздравление с днем ангела Марии в открытках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Календарь неофициальных праздников 2021

Ранее Факты ICTV опубликовали календарь неофициальных праздников на 2021 год. Согласно календарю, в этом году состоится много интересных и важных праздников.

Также свои профессиональные праздники отметят представители разных профессий — учителя, врачи, правоохранители, журналисты, спасатели и многие другие специалисты своего дела.

Фото: Pexels

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