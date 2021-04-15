15 апреля именины празднует Мария. Имя имеет древнееврейское происхождение, в переводе означает любимая и упрямая.

В детстве Мария ранимая, очень часто все принимает близко к сердцу. Даже самые небольшие замечания в ее адрес переносятся очень тяжело.

Иногда она бывает импульсивной, но редко когда жалеет о своих словах. В зрелом возрасте Мария ищет себе достойного мужа. За себя может постоять, в обиду ни себя, ни близких не даст.

В День ангела Марии Факты ICTV подготовили красивые поздравления в СМС, стихах и открытках.

Поздравление с днем ангела Марии в стихах и СМС

Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе — все тосты,

И пожелания с теплом!

***

Маша, день твой наступил,

Он днем ангела зовется,

В этот праздник много сил

Пусть с небес в тебя вольется.

***

Хочу я просто море счастья

Любимой Машеньке желать,

Живи ты жизнью настоящей,

И знай — не нужно унывать.

***

Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.

Поздравление с днем ангела Марии в открытках

Календарь неофициальных праздников 2021

Ранее Факты ICTV опубликовали календарь неофициальных праздников на 2021 год. Согласно календарю, в этом году состоится много интересных и важных праздников.

Также свои профессиональные праздники отметят представители разных профессий — учителя, врачи, правоохранители, журналисты, спасатели и многие другие специалисты своего дела.