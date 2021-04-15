Погода на выходные в Украине ожидается теплая и солнечная, но с небольшими осадками.
В субботу, 17 апреля, на части территории Украины синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Температура воздуха днем будет колебаться от +8°С до +14°С. Ночью столбики термометров будут показывать от +3°С до +6°С.
На Востоке будет преимущественно солнечно, а температурные показатели днем будут колебаться от +10°С до +15°С, ночью температура опустится до +3°С.
В воскресенье, 18 апреля, в большинстве западных областей пройдут дожди. Днем синоптики прогнозируют от + 8 ° С до + 13 ° С, ночью — от + 3 ° С до + 5 ° С.
На севере, на юге и центральных регионах можно ожидать солнечная погода. Воздух днем прогреется к + 15 ° С, а ночью от + 3 ° С до + 8 ° С.
Незначительные осадки в виде дождя ожидаются на востоке страны. Днем столбик термометра там поднимется до +15, а ночью опустится до +5.
Погода на Пасху
Согласно прогнозам синоптиков, Пасха в 2021 году будет прохладным.
По словам синоптика Леонида Горбаня, привычной для украинцев майской жары в этом году не будет.
Подробнее о погоде в Украине на Пасху 2021 читайте на Фактах ICTV.