Погода на выходные в Украине ожидается теплая и солнечная, но с небольшими осадками.

В субботу, 17 апреля, на части территории Украины синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Температура воздуха днем будет колебаться от +8°С до +14°С. Ночью столбики термометров будут показывать от +3°С до +6°С.

На Востоке будет преимущественно солнечно, а температурные показатели днем будут колебаться от +10°С до +15°С, ночью температура опустится до +3°С.

В воскресенье, 18 апреля, в большинстве западных областей пройдут дожди. Днем синоптики прогнозируют от + 8 ° С до + 13 ° С, ночью — от + 3 ° С до + 5 ° С.

На севере, на юге и центральных регионах можно ожидать солнечная погода. Воздух днем прогреется к + 15 ° С, а ночью от + 3 ° С до + 8 ° С.

Незначительные осадки в виде дождя ожидаются на востоке страны. Днем столбик термометра там поднимется до +15, а ночью опустится до +5.

Погода на Пасху

Согласно прогнозам синоптиков, Пасха в 2021 году будет прохладным.

По словам синоптика Леонида Горбаня, привычной для украинцев майской жары в этом году не будет.

Подробнее о погоде в Украине на Пасху 2021 читайте на Фактах ICTV.