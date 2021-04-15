В апреле увидеть полную луну на небе можно будет 27 числа. Она будет находиться в Скорпионе.

Астрологи называют этот день подходящим для принятия важных, судьбоносных решений и начала новых проектов, но предупреждают, что полнолуние может плохо влиять на здоровье и красоту, поэтому над внешностью лучше не экспериментировать.

Также наиболее благоприятными и гармоничными днями в этом месяце будут 6, 7, 14, 16, 17, 20 и 28 апреля.

А вот неблагоприятными для человека считаются 1, 5, 10, 11, 12, 15 и 26 апреля.

Лунный календарь на 2021 год

Для того, чтобы удачно спланировать важные для вас события, лучше узнать, когда луна войдет в благоприятную фазу, а когда наоборот.

Именно поэтому Факты ICTV подготовили для вас полный Лунный календарь 2021 года, благодаря которому вы сможете определить идеальное время для важных событий.