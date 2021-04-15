В этом году христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 2 мая. Но придется ли это делать онлайн, как было в прошлом году, или украинцам все же разрешат прийти на службу в храм, пока точно неизвестно.

Ведь в Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин, согласно которому в части областей установлен красный уровень эпидопасности, предусматривающий строгие ограничения.

В частности, в регионах, попавших в красную зону, верующим запрещено посещать религиозные богослужения, если в храме невозможно для одного человека выделить площадь 10 кв. м.

Факты ICTV рассказывают, какие ограничения на Пасху 2021 могут действовать в Украине и как планируют праздновать Светлое Христово Воскресение в других странах.

Празднование Пасхи в Украине

На днях в одном из интервью главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что на Пасху 2021 в Украине полностью закрывать храмы власти не планируют. В то же время и четкого плана организации празднования еще нет.

Над форматом и возможными ограничениями Министерство здравоохранения только работает. Сейчас ведутся переговоры с религиозными организациями и лидерами.

По словам главного санврача, определенные ограничения для церквей уже предусмотрены правилами адаптивного карантина. Это, в частности, пребывание в храмах в масках, соблюдение дистанции и ограниченное количество прихожан. Но, по его мнению, священнослужители, вероятно, будут просить ослабить ограничения на период Пасхи.

Поэтому Виктор Ляшко не исключает, что внутрь церкви может попасть только часть верующих, а остальным придется слушать службу на улице. Также возможен вариант и празднования Пасхи в онлайн-формате, как это было в прошлом году.

Тогда в храмах разрешили находиться только священнослужителям, а верующие могли смотреть трансляцию службы на телевидении или в интернете.

Как будут праздновать Пасху другие страны

В Румынии еще в конце марта сообщили, что на Пасху 2021 верующим разрешат присутствовать на богослужениях, но при условии, что они будут находиться в храмах в масках и придерживаться дистанции.

В Грузии заявили, что Светлое Христово Воскресение в этом году придется отпраздновать скромно. Глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе надеется, что закрывать ничего не придется. Сейчас точного решения по празднованию еще нет, продолжаются консультации с церковью.

Но чтобы ограничить мобильность граждан, власти уже объявили дополнительные выходные дни, поэтому пасхальные каникулы в Грузии пройдут с 30 апреля по 13 мая.

В Греции на Пасху могут разрешить послушать службу только на улице, но с соблюдением дистанции в два метра и пребыванием в масках. Хотя окончательного решения еще не приняли.

В Молдове сообщили, что, скорее всего, в этом году будут праздновать Пасху, как и в 2020-м, — оставаясь дома. То же самое касается поминальных дней.

Так, церковь уже призвала верующих молиться дома и следить за службами по телевидению и радио. Также храмы установят необходимое звуковое оборудование, чтобы службу можно было послушать на улице или посмотреть в социальных сетях.

Как праздновали христиане западного обряда

В 2021 году христиане западного обряда праздновали Пасху 4 апреля. Страны Европы радовались Светлому Христову Воскресению дома. И не зря, ведь ситуация с распространением коронавируса продолжает быть напряженной.

Так, на днях стало известно, что количество погибших от коронавируса в Европе достигло миллиона. Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове заявила, что сейчас мир находится в критической точке пандемии, ведь количество инфекций растает, несмотря на усилия, направленные на предотвращение смертей.

Согласно данным ВОЗ, сейчас больше всего больных Covid-19 в таких европейских странах, как Франция, Великобритания, Италия, Испания, Германия и Польша.

Именно поэтому в Италии верующим второй год подряд запретили собираться на площади Святого Петра в Риме. Папа Римский Франциск традиционно провел пасхальную мессу в Ватикане, но все участники действа были в масках и соблюдали дистанцию.

Хотя итальянцы могли прийти на пасхальное богослужение в церковь, но только в ту, которая расположена недалеко от дома.

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В Польше накануне Пасхи объявили локдаун до 18 апреля. Церкви же решили не закрывать, но в них ввели ограничения: разрешалось присутствие не более одного человека на 20 кв. м площади.

А вот в Германии канцлер Ангела Меркель сначала заявила, что карантин на Пасхальные праздники усилят. В частности, планировали сделать выходными пять дней подряд — с 1 по 5 апреля. Но позже Меркель назвала такое решение ошибкой и извинилась перед гражданами.

Во Франции перед Пасхой также усилили карантин, а верующим рекомендовали оставаться дома. Но до наступления комендантского часа (до 19.00) все же разрешили проводить церковные службы.

В США церковь на Пасху разрешали посещать в зависимости от штата. Так, в Калифорнии можно было прийти на службу без маски, а в штате Миссури разрешили принимать до 35% от максимального количества посетителей. В то же время в Сан-Франциско нужно было зарезервировать место онлайн перед тем, как идти в церковь.

В Канаде жителям рекомендовали оставаться дома на Пасху. Но все же в Оттаве церкви были открыты, хотя принимали не более 30% прихожан внутри. Еще до 100 человек могли слушать службу на улице.