На 16 апреля приходится немало интересных праздников. Факты ICTV собрали подборку самых важных праздников на 16 апреля, приметы и запреты на этот день.
16 апреля — какой сегодня праздник
16 апреля во всем мире отмечается Всемирный день голоса, посвященный феномену человеческого голоса и его роли в жизни. Идея празднования возникла еще в 1999 году среди врачей и преподавателей пения в Бразилии.
Также в этот день отмечается Всемирный день борьбы с детским рабством.
Кроме того, 16 апреля православные христиане отмечают преподобного Никиты Исповедника. Церковь чтит его за силу убеждения и способность вести за собой. Святой Никита был монахом и жертвенно отдавал себя служению Господу, чем давал пример людям.
Именины 16 апреля
День ангела 16 апреля отмечают: Никита, Иван, Иосиф и Феодосия.
Приметы на 16 апреля
- Гром — следующие несколько дней стоит ожидать ухудшения погоды.
- Дождь предвещает позднюю и мрачную весну.
Что нельзя делать 16 апреля
- Находиться в неубранном доме.
- Занимать деньги и выносить из дома ценные вещи.
- Потреблять продукты животного происхождения (мясо, яйца, молочные продукты).
- Ссориться.
Церковные праздники в апреле 2021
Второй месяц весны предусматривает немало важных церковных дат. В апреле отмечают Лазареву субботу, Вербное воскресенье, Великий (чистый) четверг и другие праздники.
Смотрите подробный календарь церковных праздников на апрель 2021 в материале Фактов ICTV.