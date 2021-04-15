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Факты / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Какой праздник 16 апреля

На 16 апреля приходится немало интересных праздников. Факты ICTV собрали подборку самых важных праздников на 16 апреля, приметы и запреты на этот день.

16 квітня

16 апреля — какой сегодня праздник

16 апреля во всем мире отмечается Всемирный день голоса, посвященный феномену человеческого голоса и его роли в жизни. Идея празднования возникла еще в 1999 году среди врачей и преподавателей пения в Бразилии.

Также в этот день отмечается Всемирный день борьбы с детским рабством.

Кроме того, 16 апреля православные христиане отмечают преподобного Никиты Исповедника. Церковь чтит его за силу убеждения и способность вести за собой. Святой Никита был монахом и жертвенно отдавал себя служению Господу, чем давал пример людям.

Именины 16 апреля

День ангела 16 апреля отмечают: Никита, Иван, Иосиф и Феодосия.

Приметы на 16 апреля

  • Гром — следующие несколько дней стоит ожидать ухудшения погоды.
  • Дождь предвещает позднюю и мрачную весну.

Что нельзя делать 16 апреля

  • Находиться в неубранном доме.
  • Занимать деньги и выносить из дома ценные вещи.
  • Потреблять продукты животного происхождения (мясо, яйца, молочные продукты).
  • Ссориться.

Церковные праздники в апреле 2021

Второй месяц весны предусматривает немало важных церковных дат. В апреле отмечают Лазареву субботу, Вербное воскресенье, Великий (чистый) четверг и другие праздники.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на апрель 2021 в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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