Растущая луна в апреле 2021 года наступит до середины второго месяца весны и продлится почти до конца месяца.

По прогнозам астрологов, растущая луна начнется уже 13 апреля и продлится до 26 апреля, исключением станет лишь 20 апреля — в этот день луна будет в первой четверти.

Растущая луна — это период, во время которого у человека появляется больше энергии для свершения интересных и важных дел. Астрологи советуют в этот период начинать воплощать давние замыслы и заниматься решением сложных задач.

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В этот период также нельзя лениться. Согласно древнему поверью, таким образом можно отпугнуть удачу на долгое время. Важно высыпаться и отдыхать, поскольку это поможет счастью человека.

Также это прекрасный период для того, чтобы начать заниматься спортом. Астрологи отмечают, что в это время тело человека быстрее приходит в форму. Специалисты также рекомендуют стричь волосы во время растущей луны — считается, что благодарю этому они будут быстрее расти.

Лунный календарь на апрель

Календарь по лунным дням указывает, какие дни в апреле будут более благоприятными для прибавления новой энергии и свершения задуманных дел. Это также сможет помочь в реализации ваших планов.

Факты ICTV опубликовали подробный лунный календарь на апрель 2021 года, чтобы можно было заблаговременно подготовиться и запланировать важные дела на этот период.