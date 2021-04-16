Декоративная косметика на каждый день: 7 незаменимых средств

За современными трендами в макияже тяжело угнаться, а еще сложнее сделать выбор среди разнообразия декоративной продукции. Мы подобрали варианты лучших бьюти-новинок известных косметических компаний.

Праймер или как начать макияж с идеального цвета лица

Специалисты бренда Clarins разработали качественную основу под макияж Instant Smooth Perfecting Touch. Она помогает разгладить кожу и сузить поры. А для тех, кому важен эффект матирования, отличным помощником станет праймер Instant Poreless Pore-Blurring Matifying Primer.

Консилер и корректор: как выбрать и в чем разница?

Оба средства призваны маскировать и сглаживать несовершенства кожи. Но все-таки между этими бьюти-продуктами есть разница:

консилер направлен на улучшение тона лица и содержит светоотражающие частицы;

корректор призван маскировать недостатки кожи и имеет более плотную текстуру.

Обратите внимание на Clinique Even Better All-Over Concealer + Eraser — это универсальный консилер, который мгновенно скрывает темные пятна, расширенные поры, покраснения и небольшие морщины.

Тональная основа, которая подчеркнет естественную красоту

Специалисты бренда Maybelline разработали стойкую тональную основу Super Stay 24H, которая придает сияющий и свежий вид лицу, а также гарантирует идеально ровный тон. А для тех, кому важна защита от солнечных лучей, у бренда есть уникальная новинка — New York Dream Urban Cover. Основа придает ровный и гладкий тон, а также защищает от ультрафиолета благодаря SPF 50.

Румяна — выразительные акценты в образе

Если любите естественный эффект или четкие тени, то вас покорят матовые румяна Bobbi Brown Compact Blush. А легкого перламутрового свечения с эффектом хайлайтера помогут добиться Shimmer Brick.

Пудра для идеального тона

У бренда M.A.C в ассортименте есть несколько интересных пудр, к которым стоит присмотреться.

Extra Dimension Skinfinish M.A.C моделирует лицо и придает мягкий мерцающий финиш.

Mineralize Skinfinish Natural создает легкое и невесомое покрытие и бархатистый сатиновый эффект.

Тушь — выразительный взгляд за пару минут

L’Oreal Paris не перестает радовать любительниц выразительного взгляда своими бестселлерами. Если хотите получить объем миллиона ресниц, то Volume Million Lashes — идеальный помощник в этом.

А для тех, кто любит ультраудлинение, прекрасным вариантом станет классическая Telescopic, которая, благодаря гибкой щеточке, аккуратно разделяет каждую ресничку.