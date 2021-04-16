День ангела Никиты: поздравления в открытках и прозе

16 апреля отмечаем день ангела Никиты. Эта дата установлена не просто так, ведь с давних времен в этот день чтят память преподобного Никиты Исповедника или Никиты Водопола.

В народе этот праздник называли Никитиным днем, праздником рыбаков, или половодьем, так как считали, что именно в этот день просыпается водяной от зимней спячки и его надо угостить.

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Имя Никита с греческого — это победитель. Главные черты характера человека с таким именем это упрямство, жизнерадостность и настойчивость. Никита может достичь успеха в творческих и креативных профессиях, а его коммуникабельность и приветливость помогут найти общий язык с кем угодно.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в прозе и замечательные открытки, чтобы вы могли вовремя поздравить своих Никит с днем ​​ангела.

Поздравления в прозе:

Дорогой Никита, я тебя поздравляю. Желаю быть человеком удачи и везения, личностью больших успехов и знатных дел. Никита, пусть любая твоя дорога ведет тебя к счастью и реализации мечты, пусть рядом всегда будут любимые люди. С днем ​​ангела!

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Никита, поздравляю тебя с днем ​​ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни было как можно больше солнечных моментов! Безоблачного неба над головой, приятных сюрпризов и интересных занятий! Пусть каждый день приносит радость и удовольствие! Счастья тебе, здоровья и свершения всех намеченных дел!

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Никита, в день ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах — домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

Поздравления в открытках:

Календарь церковных праздников апрель 2021

В апреле отмечаем немало важных церковных праздников, в частности в течение месяца длится Великий пост.

Чтобы не пропустить важное событие, Факты ICTV подготовили церковный календарь на апрель 2021 года.