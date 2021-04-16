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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Мигрантка из Гондураса три года прожила в церкви, чтобы остаться в США

В штате Юта мигрантка из Гондураса три года прожила в местной церкви, чтобы получить право на пребывание США.

Мигрантка из Гондураса три года прожила в церкви, чтобы остаться в США

Вместе с двумя маленькими дочерьми женщине приютили в храме Солт-Лейк-Сити, который принадлежит Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Вики Чавес незаконно попала на территорию США еще летом 2014 года: иммиграционные службы заинтересовались женщиной спустя два года.

После решения судьи о депортации Вики Чавес подала на апелляцию, а в начале 2018 года с ней связались представители церкви, чтобы предоставить защиту.


Женщина с двумя дочерьми прожила в церкви Солт-Лейк-Сити 1 168 дней, ни разу не выходя на улицу, и теперь имеет право официально остаться на территории Америки.

— У меня нет слов, чтобы выразить невероятную благодарность церкви, которая дала мне надежный дом в течение трех лет. Я полна счастья и любви, — рассказала Вики.

Адвокат мигрантки заверила, что сейчас в США проживают миллионы таких, как Вики Чавес, но не хватает церквей и храмов, которые готовы предоставить им убежище.

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