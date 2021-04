Мигрантка из Гондураса три года прожила в церкви, чтобы остаться в США

В штате Юта мигрантка из Гондураса три года прожила в местной церкви, чтобы получить право на пребывание США.

Вместе с двумя маленькими дочерьми женщине приютили в храме Солт-Лейк-Сити, который принадлежит Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Вики Чавес незаконно попала на территорию США еще летом 2014 года: иммиграционные службы заинтересовались женщиной спустя два года.

После решения судьи о депортации Вики Чавес подала на апелляцию, а в начале 2018 года с ней связались представители церкви, чтобы предоставить защиту.

