Во время планирования летнего отдыха в Украине 2021 не стоит ограничиваться морем, а рассмотреть проведение отпуска в горах.

Факты ICTV подготовили материал о лучших направлениях для отдыха летом, ценах и интересных местах.

Отдых на море в Украине 2021

Одесса

Одесса остается самым популярным морским курортом в Украине. В отличие от других мест здесь туристов ждет и море, и архитектура, множество заведений и разнообразные возможности для отдыха.

Как добраться в Одессу

На этот украинский морской курорт добраться легче всего. В Одессу каждый день курсирует огромное количество прямых поездов и автобусов с различных населенных пунктов.

Например, из Киева в Одессу можно добраться поездами №145К Киев-Пассажирский-Измаил, №105К Киев-Пассажирский-Одесса-Главная, №763Д Киев-Пассажирский-Одесса-Главная. Стоимость самых дешевых плацкартных мест начинается от 200 грн в одну сторону.

Также ежедневно в Одессу можно ухать из столицы автобусами, стоимость билетов стартует от 320 грн.

Жилье в Одессе

Для туристов в Одессе огромный выбор жилья — от коек в хостелах до апартаментов.

Забронировать кровать в общем номере будет стоить от 100 грн с человека. Цены на бюджетные отдельные номера начинаются от 350 грн.

Отдельную квартиру в Одессе на сутки можно снять также от 350 грн. Если говорить о проживании в домах для отдыха, то стоимость аренды начинается от 650 грн. Проживание в курортных отелях будет стоить от 800 грн.

Пляжи и достопримечательности Одессы

В Одессе отдыхающие могут посетить пляжи Ланжерон, Аркадия, Золотой берег и отдохнуть возле моря.

Кроме того, туристы смогут прогуляться по знаменитой улице Дерибасовской, Приморскому бульвару, Потемкинской лестнице и полюбоваться архитектурой, а также посетить зоопарк Одессы и парк Шевченко.

Развлечения в Одессе

Популярные способы провести досуг:

аквапарк Hawaii — бассейны, горки;

пляжные комплексы Ibiza, Itaka — бассейны, пляжи, концертные площадки и заведения питания;

СПА-центры Ark SPA Palace, Grand Marine, Bali — минеральная вода, лечебные процедуры, массажи;

ночные клубы Palladium, Bellini, Park Residence — танцевальные площадки, заведения питания;

рестораны, кафе — атмосферные заведения с вкусной местной и иностранной кухней.

Затока

Еще один популярный морской курорт — Затока (Одесская область).

Как добраться в Затоку

Добраться туда немножко сложнее, чем в Одессу.

Из Киева можно доехать до Одессы на поезде, а затем пересесть на электричку Одесса-Белгород-Днестровский, в Затоку она отправляется несколько раз в сутки, время в пути — около двух часов.

Также есть варианты добраться из столицы в Затоку на автобусе, цены на билеты начинаются от 400 грн за ребенка, 450 грн — за взрослого.

Жилье в Затоке

В Затоке нет бюджетных мест в хостелах, здесь путешественникам придется арендовать сразу номера.

Цены за такие комнаты эконом-класса начинаются от 350 грн. Отдельные апартаменты с более комфортными условиями можно снять по цене около 900 грн за ночь.

Однако многие местные готовы сдавать комнаты туристам от 100-150 грн за ночь.

Развлечения в Затоке

В Затоке туристы смогут позагорать на пляже, заняться активным отдыхом — виндсерфингом, кайтсерфингом, бэкбордингом, поплавать на катамаране, банане и бублике, полетать на парашюте, параплане и дельтаплане. Цены на эти услуги будут известны ближе к летнему сезону.

Экскурсии в Затоке

Также туристы могут провести время познавательно и посетить экскурсии:

Центр культуры вина Шабо;

Святой источник Иоанна Сочавского Нового;

Одесские катакомбы;

Белгород-Днестровская крепость.

Железный порт

Железный порт — популярный морской курорт среди украинцев. Он находится в Херсонской области, на берегу Черного моря.

Как добраться до Железного порта

Доехать туда можно поездом с пересадкой или же прямым автобусом.

Поездом можно добраться до Херсона. Из Киева отправляются поезда №766О Киев-Пассажирский-Херсон, №102К Киев-Пассажирский-Херсон, стоимость билетов начинается от 200 грн. Затем нужно будет пересесть на автобус и доехать до Железного порта.

Есть прямые автобусы из Киева, их стоимость начинается от 600 грн.

Жилье в Железном порту

Бюджетному туристу можно снять комнату в доме у местных жителей. Одна ночь будет стоить от 100-150 грн.

Цены на отдельные бюджетные номера в отелях стартуют от 270 грн, улучшенные номера — от 450 грн.

Снять апартаменты с видом на море можно по цене около 1 000 грн.

Развлечения в Железном порту

Туристы смогут отдохнуть на пляже, покататься на всевозможных лодках, гидроциклах, катамаранах. Также можно посетить уютные кафе и рестораны, кинотеатры, клубы.

Кроме того, интересным развлечением станет и прогулка по самому населенному пункту.

Экскурсии в Железном порту

Путешественники, которые отдыхают в этом месте, могут отправиться на такие экскурсии:

остров Джарылгач;

Аскания Нова;

озеро Сиваш;

Олешковские пески.

Отдых в горах в Украине 2021

Буковель

Буковель — один из самых популярных курортов Карпат. Летом там можно полюбоваться красотой гор, поехать на экскурсии, расслабиться в оздоровительных комплексах.

Как добраться до Буковеля

Доехать до курорта можно на поезде с пересадкой. Например, можно добраться до Ивано-Франковска поездами 002Д Константиновка-Ивано-Франковск, 749К Киев-Ивано-Франковск, стоимость плацкартного места — около 150 грн.

Доехать также можно до Яремче, Ворохты. После этого нужно будет на автобусе добраться до Буковеля.

Кроме того, доехать можно на прямом автобусе, цена билета — от 650 грн.

Жилье в Буковеле

В отелях и гостевых домах Буковеля можно снять номер от 500 грн за ночь. За такую цену туристу предлагают комнату со всей необходимой мебелью, техникой, интернетом и даже с видом на горы.

Отдельные апартаменты со всеми удобствами можно арендовать от 1 000 грн. Цена зависит от уровня отеля, удобств.

Развлечения в Буковеле

Летом в Буковеле есть огромное количество вариантов для развлечений:

поиграть на спортивных площадках;

покататься на обзорных подъемниках;

посетить этнические парки;

покататься на лошадях;

получить дозу адреналина на различных аттракционах;

покататься на гидроциклах, водных лыжах, вейкборде.

Экскурсии из Буковеля

Также можно отправиться на экскурсии в горы и другие интересные населенные пункты:

Яремче — художественно-мемориальный комплекс Тропа Довбуша, водопад Пробий, река Прут;

Коломыя — музей Пысанки, выставка вышиванок;

подъем на горы Костел, Хомяк, Говерла;

озеро Несамовите;

Хотин, Каменец-Подольский.

Яремче

Яремче — еще одно распространенное место отдыха в Карпатах летом.

Как добраться до Яречме

Доехать туда из Киева можно прямыми поездами 357К Киев-Пассажирский-Рахов, 143К Киев-Пассажирский-Ворохта, стоимость плацкартных мест — от 200 грн.

Можно добраться до Яремче автобусом за 600 грн.

Жилье в Яремче

В Яремче цены на жилье для туристов стартуют от 250 грн. За такую цену можно снять бюджетный номер.

Стоимость номеров с завтраками начинается от 300 грн. Апартаменты целиком можно снять от 650 грн.

Если говорить о проживании в отелях с более высоким уровнем сервиса, то нужно отталкиваться от цены в 1 000 грн за ночь с человека.

Развлечения в Яремче

В Яремче туристам доступен почти весь перечень развлечений, которые предлагают украинских горные курорты.

Они могут покататься на подъемниках, попариться в чанах, покататься на велосипедах, лошадях, погулять по рынку и купить сувениры и продукты местного производства.

Экскурсии в Яремче

Также можно отправиться на ряд увлекательных экскурсий. Какие маршруты доступны:

подъем на Говерлу;

водопад Пробий;

Тропа Довбуша;

гора Маковица;

водопад Гук.

Мигово

Мигово — село в Вижницком районе Черновицкой области и еще один популярный горный курорт среди украинцев.

Как добраться до Мигово

Чтобы добраться до Мигово, можно доехать на поезде до Черновцов. Например, №117Л Киев-Черновцы, стоимость билетов начинается от 200 грн. Затем нужно будет пересесть на автобус и доехать до Мигово.

Прямых автобусов из столицы в этом направлении нет.

Жилье в Мигово

Цены на жилье в Мигово начинаются от 600 грн. По такой цене предлагают арендовать отдельные номера. За целые апартаменты придется заплатить от 1 000 грн.

Развлечения в Мигово

На этом курорте также можно попариться в чанах, покататься на велосипедах, квадроциклах и лошадях.

Можно также посетить колыбу и попробовать местную кухню. Среди экстремальных развлечений — рафтинг и пейнтбол.

Экскурсии в Мигово

Доступны такие направления:

урочище Солонец;

РЛС Памир;

восхождение на горные вершины.

Отдых за рубежом для украинцев 2021

Помимо отечественных курортов, во время летнего отдыха украинцы могут посетить зарубежные.

В этом году гражданам Украины доступны поездки в Египет, Турцию, Болгарию, Албанию, на Кипр. Должна открыть свои границы и Греция.

Подробнее об отдыхе летом 2021 читайте на Фактах ICTV.