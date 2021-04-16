Во время планирования летнего отдыха в Украине 2021 не стоит ограничиваться морем, а рассмотреть проведение отпуска в горах.
Факты ICTV подготовили материал о лучших направлениях для отдыха летом, ценах и интересных местах.
Отдых на море в Украине 2021
Одесса
Одесса остается самым популярным морским курортом в Украине. В отличие от других мест здесь туристов ждет и море, и архитектура, множество заведений и разнообразные возможности для отдыха.
Как добраться в Одессу
На этот украинский морской курорт добраться легче всего. В Одессу каждый день курсирует огромное количество прямых поездов и автобусов с различных населенных пунктов.
Например, из Киева в Одессу можно добраться поездами №145К Киев-Пассажирский-Измаил, №105К Киев-Пассажирский-Одесса-Главная, №763Д Киев-Пассажирский-Одесса-Главная. Стоимость самых дешевых плацкартных мест начинается от 200 грн в одну сторону.
Также ежедневно в Одессу можно ухать из столицы автобусами, стоимость билетов стартует от 320 грн.
Жилье в Одессе
Для туристов в Одессе огромный выбор жилья — от коек в хостелах до апартаментов.
Забронировать кровать в общем номере будет стоить от 100 грн с человека. Цены на бюджетные отдельные номера начинаются от 350 грн.
Отдельную квартиру в Одессе на сутки можно снять также от 350 грн. Если говорить о проживании в домах для отдыха, то стоимость аренды начинается от 650 грн. Проживание в курортных отелях будет стоить от 800 грн.
Пляжи и достопримечательности Одессы
В Одессе отдыхающие могут посетить пляжи Ланжерон, Аркадия, Золотой берег и отдохнуть возле моря.
Кроме того, туристы смогут прогуляться по знаменитой улице Дерибасовской, Приморскому бульвару, Потемкинской лестнице и полюбоваться архитектурой, а также посетить зоопарк Одессы и парк Шевченко.
Развлечения в Одессе
Популярные способы провести досуг:
- аквапарк Hawaii — бассейны, горки;
- пляжные комплексы Ibiza, Itaka — бассейны, пляжи, концертные площадки и заведения питания;
- СПА-центры Ark SPA Palace, Grand Marine, Bali — минеральная вода, лечебные процедуры, массажи;
- ночные клубы Palladium, Bellini, Park Residence — танцевальные площадки, заведения питания;
- рестораны, кафе — атмосферные заведения с вкусной местной и иностранной кухней.
Затока
Еще один популярный морской курорт — Затока (Одесская область).
Как добраться в Затоку
Добраться туда немножко сложнее, чем в Одессу.
Из Киева можно доехать до Одессы на поезде, а затем пересесть на электричку Одесса-Белгород-Днестровский, в Затоку она отправляется несколько раз в сутки, время в пути — около двух часов.
Также есть варианты добраться из столицы в Затоку на автобусе, цены на билеты начинаются от 400 грн за ребенка, 450 грн — за взрослого.
Жилье в Затоке
В Затоке нет бюджетных мест в хостелах, здесь путешественникам придется арендовать сразу номера.
Цены за такие комнаты эконом-класса начинаются от 350 грн. Отдельные апартаменты с более комфортными условиями можно снять по цене около 900 грн за ночь.
Однако многие местные готовы сдавать комнаты туристам от 100-150 грн за ночь.
Развлечения в Затоке
В Затоке туристы смогут позагорать на пляже, заняться активным отдыхом — виндсерфингом, кайтсерфингом, бэкбордингом, поплавать на катамаране, банане и бублике, полетать на парашюте, параплане и дельтаплане. Цены на эти услуги будут известны ближе к летнему сезону.
Экскурсии в Затоке
Также туристы могут провести время познавательно и посетить экскурсии:
- Центр культуры вина Шабо;
- Святой источник Иоанна Сочавского Нового;
- Одесские катакомбы;
- Белгород-Днестровская крепость.
Железный порт
Железный порт — популярный морской курорт среди украинцев. Он находится в Херсонской области, на берегу Черного моря.
Как добраться до Железного порта
Доехать туда можно поездом с пересадкой или же прямым автобусом.
Поездом можно добраться до Херсона. Из Киева отправляются поезда №766О Киев-Пассажирский-Херсон, №102К Киев-Пассажирский-Херсон, стоимость билетов начинается от 200 грн. Затем нужно будет пересесть на автобус и доехать до Железного порта.
Есть прямые автобусы из Киева, их стоимость начинается от 600 грн.
Жилье в Железном порту
Бюджетному туристу можно снять комнату в доме у местных жителей. Одна ночь будет стоить от 100-150 грн.
Цены на отдельные бюджетные номера в отелях стартуют от 270 грн, улучшенные номера — от 450 грн.
Снять апартаменты с видом на море можно по цене около 1 000 грн.
Развлечения в Железном порту
Туристы смогут отдохнуть на пляже, покататься на всевозможных лодках, гидроциклах, катамаранах. Также можно посетить уютные кафе и рестораны, кинотеатры, клубы.
Кроме того, интересным развлечением станет и прогулка по самому населенному пункту.
Экскурсии в Железном порту
Путешественники, которые отдыхают в этом месте, могут отправиться на такие экскурсии:
- остров Джарылгач;
- Аскания Нова;
- озеро Сиваш;
- Олешковские пески.
Отдых в горах в Украине 2021
Буковель
Буковель — один из самых популярных курортов Карпат. Летом там можно полюбоваться красотой гор, поехать на экскурсии, расслабиться в оздоровительных комплексах.
Как добраться до Буковеля
Доехать до курорта можно на поезде с пересадкой. Например, можно добраться до Ивано-Франковска поездами 002Д Константиновка-Ивано-Франковск, 749К Киев-Ивано-Франковск, стоимость плацкартного места — около 150 грн.
Доехать также можно до Яремче, Ворохты. После этого нужно будет на автобусе добраться до Буковеля.
Кроме того, доехать можно на прямом автобусе, цена билета — от 650 грн.
Жилье в Буковеле
В отелях и гостевых домах Буковеля можно снять номер от 500 грн за ночь. За такую цену туристу предлагают комнату со всей необходимой мебелью, техникой, интернетом и даже с видом на горы.
Отдельные апартаменты со всеми удобствами можно арендовать от 1 000 грн. Цена зависит от уровня отеля, удобств.
Развлечения в Буковеле
Летом в Буковеле есть огромное количество вариантов для развлечений:
- поиграть на спортивных площадках;
- покататься на обзорных подъемниках;
- посетить этнические парки;
- покататься на лошадях;
- получить дозу адреналина на различных аттракционах;
- покататься на гидроциклах, водных лыжах, вейкборде.
Экскурсии из Буковеля
Также можно отправиться на экскурсии в горы и другие интересные населенные пункты:
- Яремче — художественно-мемориальный комплекс Тропа Довбуша, водопад Пробий, река Прут;
- Коломыя — музей Пысанки, выставка вышиванок;
- подъем на горы Костел, Хомяк, Говерла;
- озеро Несамовите;
- Хотин, Каменец-Подольский.
Яремче
Яремче — еще одно распространенное место отдыха в Карпатах летом.
Как добраться до Яречме
Доехать туда из Киева можно прямыми поездами 357К Киев-Пассажирский-Рахов, 143К Киев-Пассажирский-Ворохта, стоимость плацкартных мест — от 200 грн.
Можно добраться до Яремче автобусом за 600 грн.
Жилье в Яремче
В Яремче цены на жилье для туристов стартуют от 250 грн. За такую цену можно снять бюджетный номер.
Стоимость номеров с завтраками начинается от 300 грн. Апартаменты целиком можно снять от 650 грн.
Если говорить о проживании в отелях с более высоким уровнем сервиса, то нужно отталкиваться от цены в 1 000 грн за ночь с человека.
Развлечения в Яремче
В Яремче туристам доступен почти весь перечень развлечений, которые предлагают украинских горные курорты.
Они могут покататься на подъемниках, попариться в чанах, покататься на велосипедах, лошадях, погулять по рынку и купить сувениры и продукты местного производства.
Экскурсии в Яремче
Также можно отправиться на ряд увлекательных экскурсий. Какие маршруты доступны:
- подъем на Говерлу;
- водопад Пробий;
- Тропа Довбуша;
- гора Маковица;
- водопад Гук.
Мигово
Мигово — село в Вижницком районе Черновицкой области и еще один популярный горный курорт среди украинцев.
Как добраться до Мигово
Чтобы добраться до Мигово, можно доехать на поезде до Черновцов. Например, №117Л Киев-Черновцы, стоимость билетов начинается от 200 грн. Затем нужно будет пересесть на автобус и доехать до Мигово.
Прямых автобусов из столицы в этом направлении нет.
Жилье в Мигово
Цены на жилье в Мигово начинаются от 600 грн. По такой цене предлагают арендовать отдельные номера. За целые апартаменты придется заплатить от 1 000 грн.
Развлечения в Мигово
На этом курорте также можно попариться в чанах, покататься на велосипедах, квадроциклах и лошадях.
Можно также посетить колыбу и попробовать местную кухню. Среди экстремальных развлечений — рафтинг и пейнтбол.
Экскурсии в Мигово
Доступны такие направления:
- урочище Солонец;
- РЛС Памир;
- восхождение на горные вершины.
Отдых за рубежом для украинцев 2021
Помимо отечественных курортов, во время летнего отдыха украинцы могут посетить зарубежные.
В этом году гражданам Украины доступны поездки в Египет, Турцию, Болгарию, Албанию, на Кипр. Должна открыть свои границы и Греция.
Подробнее об отдыхе летом 2021 читайте на Фактах ICTV.