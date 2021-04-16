В Турции ученые разработали волокно, которое способно убить коронавирус в течение 30 минут в случае попадания его на ткань. Оно создано на основе цинка.

Согласно результатам тестов, волокно под названием Everfresh может эффективно уничтожить коронавирус за полчаса. Его эффективность составляет 97,4%.

Волокно преимущественно будут использовать для производства защитных масок. Также его можно использовать для бытовых нужд и производства одежды.

Кроме того, ученые считают, что с Everfresh можно изготавливать и текстильные изделия и ткани для общественных мест, в том числе гостиниц, мечетей и общежитий.

Производители отмечают, что волокно не изнашивается при использовании и сможет обезвреживать вирус годами.

В марте американские ученые обнаружили, что коронавирус может оставаться жизнеспособным и опасным в каплях в воздухе, когда кто-то кашляет или чихает, по меньшей мере три часа. На пластике и нержавеющей стали — три дня. На картоне — 24 часа, на меди — четыре часа.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 16 апреля в Украине подтвердили 1 921 244 случаи коронавируса. За сутки — 17 479 новых больных.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 377), Львовской (1 365) и Днепропетровской (1 332) областях.

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Источник: Daily Sabah