Украинцы на карантине: 10 способов, как улучшить сигнал домашнего Wi-Fi

Уже больше года украинцы живут в условиях пандемии коронавируса. Власти то усиливают, то ослабляют карантинные меры, поэтому многие люди вынуждены работать и учиться дома.
В этот период очень важна устойчивость сигнала домашнего Wi-Fi, ведь это влияет на качество работы и учебы для школьников и студентов, не говоря уже о досуге.
Когда все находятся дома и одновременно заходят в интернет с ноутбука, планшета и смартфона, а также включают бытовые приборы, скорость сигнала может снижаться. Факты ICTV подготовили 10 способов, как улучшить сигнал домашнего Wi-Fi.
10 способов, как усилить сигнал домашнего Wi-Fi
- Купите новый маршрутизатор.
- Переставьте маршрутизатор – чем выше, тем лучше. Ставьте его на верхнем этаже вашего дома, сверху на мебели и ближе к середине дома или квартиры.
- Измените канал на маршрутизаторе. Большинство из них имеют две частоты (за дополнительной информацией обратитесь к инструкции для пользователя). В основном они работают на частоте 2,4 ГГц, как и много других бытовых приборов (микроволновые печи, радионяни, Bluetooth, системы видеонаблюдения и беспроводные телефоны), что может создавать помехи. Поэтому, если изменить частоту на 5 ГГц, сигнал будет сильнее.
- Минимизируйте вмешательства. Любой электрический кабель, металлические двери, утепление стен, зеркала, галогенные лампы, шкафы, кирпич, стекло и бетон могут оказаться на пути сигнала.
- Обновите программное обеспечение. Убедитесь, что ваш маршрутизатор имеет последние обновления.
- Подумайте о ретрансляторах – они улучшают сигнал. Для этого можно использовать старые маршрутизаторы, но нужны определенные технические навыки. Поэтому проще купить ретранслятор.
- Сбростесь с соседями на новый маршрутизатор. Если вы живете в многоквартирном доме и хорошо ладите с соседями, можно вместе купить новый маршрутизатор. Ваш сосед на верхнем этаже может разместить маршрутизатор у себя и раздавать Wi-Fi квартирам, владельцы которых разделили расходы.
- Защитите свой Wi-Fi. Если вы не дружите с соседями и хотите иметь более защищенную сеть, используйте другой протокол сетевой защиты – WPA/WPA2 вместо WEP (это довольно сложно, но вы можете поискать модель своего маршрутизатора в интернете и инструкции относительно того, как это сделать). Вы также можете ограничить количество устройств.
- Не рекламируйте свой Wi-Fi. Когда вы ищете открытый Wi-Fi, то обычно видите несколько вариантов. Если ваша сеть не будет защищена, другие люди смогут к ней подключиться. Вы можете сделать свою сеть частной с помощью пароля, или еще больше ее обезопасить, зайдя на страницу администрирования и сняв отметку с пункта Enable SSID Broadcast. После этого большинство людей не будет видеть вашу сеть на своих устройствах.
- Если эти способы не работают, фольгой обмотайте заднюю часть маршрутизатора. Этот способ не имеет научного обоснования. Просто возьмите на кухне немного фольги и обмотайте ею заднюю часть маршрутизатора. Загрузите бесплатную программу для проверки силы сигнала Wi-Fi до и после. Можно также поставить позади маршрутизатора другие металлические предметы.
Как изменились расходы украинцев на карантине
За год карантина 63% украинцев изменили свои потребительские привычки, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса. Значительная часть населения сократила визиты в магазины и уменьшила расходы во время офлайн-покупок.
Также респонденты заявили, что меньше денег тратили на алкоголь на рестораны. Подробнее, как изменились расходы украинцев на карантине, читайте на Фактах ICTV.