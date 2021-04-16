Как написать жалобу — образец и инструкция

Обращение граждан является одним из средств защиты их прав и законных интересов.
При обнаружении неправомерных действий со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и должностных лиц вы можете написать жалобу с требованием о восстановлении и защите своих законных интересов.
Согласно статье 40 Конституции Украины, все граждане вправе обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления и к должностным и служебным лицам.
Жалобу можно написать в случае:
- выявления нарушения права, законного интереса и свободы гражданина;
- создания препятствий для осуществления гражданином его прав и законных интересов или свобод;
- обнаружения бездействия органов государственной власти.
Со своей стороны они должны рассмотреть обращение и дать обоснованный ответ в законодательно установленный срок. Порядок реализации этого права определен Законом Украины Об обращении граждан.
Как правильно написать жалобу — читайте далее в материале Фактов ICTV.
Жалоба должна быть правильно оформлена, содержать четко сформулированную проблему и требования и быть обоснованной с точки зрения закона. Только в таком случае вы сможете получить ответ.
В случае отсутствия соблюдения этих требований, жалоба возвращается заявителю с соответствующим разъяснением.
Структура жалобы
Жалоба должна иметь четкую структуру и состоять из: заголовка, описания, заключительной части и дополнения.
Текст нужно составлять в соответствии с требованиями, указанными в 5 статье Закона Украины Об обращении граждан.
Сначала нужно указать адресата жалобы.
Ее можно адресовать распорядителям информации, их структурным подразделениям или конкретному должностному лицу.
Далее информация должна быть указана следующим образом:
- Ваша фамилия, имя, отчество;
- место жительства заявителя;
- название документа (жалоба);
Это указывается только после изложения информации об адресате и жалобщике.
- суть данного вопроса;
В этой части необходимо изложить суть дела, указать, какие именно права и интересы заявителя были нарушены, а так же в какой срок они были нарушены. После этого нужно приложить доказательства.
Информацию нужно писать четко и лаконично, избегать оценочных понятий и ссылаться только на факты, которые относятся к делу.
- ваши просьбы и требования;
Эту часть принято считать самой важной. В ней нужно указать четко сформулированные требования заявителя к соответствующему органу власти. Только в таком случае жалоба может стать эффективной.
- дата и ваша подпись;
После того как вы оформили и проверили вашу жалобу на наличие ошибок, нужно обязательно оставить подпись, а также написать дату, когда документ был составлен.
- дополнения.
Важной составляющей жалобы являются дополнения, которые прилагаются к основному документу. При написании жалобы вам обязательно нужно на них ссылаться.
Ниже приведен образец жалобы.
Целью жалобы может быть:
- Привлечение конкретно указанного служащего учреждения к ответственности;
- обязательство распорядителя восстановить нарушенное право заявителя;
- принятие мер для возмещения морального или имущественного вреда заказчика.
После правильного оформления жалобы вы можете лично подать ее в организацию и ожидать ответа.
Рекомендуется иметь два экземпляра вашей жалобы, оригинал вы подаете в конкретную организацию, а копию храните у себя, вместе с отметкой, в которой отмечается, что ваша жалоба была принята.