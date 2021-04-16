Как написать жалобу — образец и инструкция

Обращение граждан является одним из средств защиты их прав и законных интересов.

При обнаружении неправомерных действий со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и должностных лиц вы можете написать жалобу с требованием о восстановлении и защите своих законных интересов.

Согласно статье 40 Конституции Украины, все граждане вправе обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления и к должностным и служебным лицам.

Жалобу можно написать в случае:

выявления нарушения права, законного интереса и свободы гражданина;

создания препятствий для осуществления гражданином его прав и законных интересов или свобод;

обнаружения бездействия органов государственной власти.

Со своей стороны они должны рассмотреть обращение и дать обоснованный ответ в законодательно установленный срок. Порядок реализации этого права определен Законом Украины Об обращении граждан.

Как правильно написать жалобу — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Жалоба должна быть правильно оформлена, содержать четко сформулированную проблему и требования и быть обоснованной с точки зрения закона. Только в таком случае вы сможете получить ответ.

В случае отсутствия соблюдения этих требований, жалоба возвращается заявителю с соответствующим разъяснением.

Структура жалобы

Жалоба должна иметь четкую структуру и состоять из: заголовка, описания, заключительной части и дополнения.

Текст нужно составлять в соответствии с требованиями, указанными в 5 статье Закона Украины Об обращении граждан.

Сначала нужно указать адресата жалобы.

Ее можно адресовать распорядителям информации, их структурным подразделениям или конкретному должностному лицу.

Далее информация должна быть указана следующим образом:

Ваша фамилия, имя, отчество;

место жительства заявителя;

название документа (жалоба);

Это указывается только после изложения информации об адресате и жалобщике.

суть данного вопроса;

В этой части необходимо изложить суть дела, указать, какие именно права и интересы заявителя были нарушены, а так же в какой срок они были нарушены. После этого нужно приложить доказательства.

Информацию нужно писать четко и лаконично, избегать оценочных понятий и ссылаться только на факты, которые относятся к делу.

ваши просьбы и требования;

Эту часть принято считать самой важной. В ней нужно указать четко сформулированные требования заявителя к соответствующему органу власти. Только в таком случае жалоба может стать эффективной.

дата и ваша подпись;

После того как вы оформили и проверили вашу жалобу на наличие ошибок, нужно обязательно оставить подпись, а также написать дату, когда документ был составлен.

дополнения.

Важной составляющей жалобы являются дополнения, которые прилагаются к основному документу. При написании жалобы вам обязательно нужно на них ссылаться.

Ниже приведен образец жалобы.

Целью жалобы может быть:

Привлечение конкретно указанного служащего учреждения к ответственности;

обязательство распорядителя восстановить нарушенное право заявителя;

принятие мер для возмещения морального или имущественного вреда заказчика.

После правильного оформления жалобы вы можете лично подать ее в организацию и ожидать ответа.

Рекомендуется иметь два экземпляра вашей жалобы, оригинал вы подаете в конкретную организацию, а копию храните у себя, вместе с отметкой, в которой отмечается, что ваша жалоба была принята.